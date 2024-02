Dankbar für 20 Jahre bei Kirchenchor Obersulmetingen

20 Jahre leitet Christoph Sulzer nun den Kirchenchor St. Ulrich in Obersulmetingen. Das war Anlass zu feiern und den Dirigenten zu ehren. Im Gottesdienst am Sonntag nahm Stadtpfarrer Alexander Hermann Bezug zum Evangeliums-Thema des Tages, die Verklärung Christi. Auch Singen habe sehr viel mit Verklärung zu tun, Christoph Sulzer trage maßgeblich dazu bei. Hermann ermutigte die Kirchenbesucher, sich dem Chor anzuschließen, mitzusingen. Beim anschließenden Stehempfang im Löwensaal , zu dem alle Kirchgänger eingeladen waren, lobte Ehrenpräses Pfarrer Andreas Ochmann den Dirigenten, auch in Form eines Reimes, und überreichte die Ehrenurkunde.

Vorsitzender Karl Sälzler sprach den Dank im Namen der Chorsängerinnen und -sänger aus. Sulzer sei viel mehr als ein guter und geduldiger Dirigent, er sei ein Freund. Im Februar 2004 war Christoph Sulzer aus Walpertshofen als Nachfolger der ausgeschiedenen Chorleiterin Anna Stückle nach Obersulmetingen gekommen. Zum Vorstellungstermin sei er zu spät erschienen, berichtete er, weil es an jenem Tag viel Schnee gab und er nicht so recht gewusst habe, wo dieser Löwen denn nun sei. Er sei erfreut und dankbar über die vergangenen Jahre, sagte er.