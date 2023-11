Dankabend für das Ehrenamt beim Sportverein Baltringen

Der SVB hat seine ehrenamtlichen Mitarbeiter, Übungsleiter und Betreuer mit Partner zu einem Dankabend eingeladen. Vorstand Alex Kast konnte eine große Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter begrüßen. Er bedankte sich bei allen für ihren Einsatz im Sportverein. Ehrungen für verdiente Mitarbeiter vom WFV, STB, DTB, WLSB wurden vorgenommen.

Er begrüßte den Bezirksvorsitzenden Siegfried Kühner, der die Ehrungen für Fußball vornahm und den Dank des Bezirks und des WFV überbrachte.

Die WVF Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze: Marcel Beck, Jochen Dreyer, Thomas Geiger, Andreas Glanz, Mathias Knappenberger, Peter Schorn, Fabian Seeler; die WFV Jugendleiter-Ehrennadel in Silber: Hermann Gantner und Samuel Vollmer; die WFV Verbandsehrennadel in Bronze für eine zehnjährige Tätigkeit: Roland Dreyer und Josef Rupf; den Verbandsehrenbrief: Claudius Kutter (Sportplatzpflege).

Der Ehrenamtsbeauftragte im SVB und gleichzeitig Vizepräsident im Sportkreis Biberach Hermann Gantner übernahm im Auftrag des STB und DTB sowie des WLSB die Ehrungen in diesem Bereich. Auch er überbrachte die Glückwünsche dieser drei Verbände, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön. Bronzene Ehrennadel im STB Bereich Gymnastik-Freitzeitsport erhielten: Monika Albrecht, Sabrina Autrum, Karin Braig, Edith Eiberle, Ingrid Eiberle, Viktoria Endres, Regine Hollandt, Lisa Ruf, Sina Ruf, Eva-Maria Seeler, Nadine Städele, Philipp Vorhauer; im Bereich Skisport: Sabine Baierl, Karin Brendle, Jessica Ciola, Thomas Gantner, Tanja Hannes, Matthias Hoffmann, Christoph Huchler, Rainer Jäger, Tobias Kolip, Diana Lachenmaier, Corinna Laupheimer, Manuela Lichtensteiger, Klaus Sandmaier, Marco Wenger. Die Bronzene Ehrennadel des DTB: Alexandra Braun, Erika Dengler, Liane Fischer, Hermann Gantner, Katharina Geiger, Werner Vorhauer; im Bereich Skisport: Peter Bogenrieder, Rainer Epp, Simone Neuer; Ehrenurkunde für über 30 Jahre als Übungsleiter Gymnastik: Petra Nölte-Kohler 35 Jahre, Annemarie Wieland 30 Jahre. Die WLSB Ehrennadel in Bronze: Bianca Dreyer, Alexander Kast, Adrienne Mensch, Frank Ruf.

WLSB Ehrennadel in Silber: Robert Blersch 16 Jahre, Simon Kruis 13 Jahre; WLSB Ehrennadel in Gold: Siegbert Huchler 25 Jahre.

Die Glückwünsche und der Dank für ihren Einsatz wurden von den Vorstandsmitgliedern Alex Kast, Thomas Schultheiß, Anika Schmid sowie Abt.L. Rainer Epp und Martina Stumpf ausgesprochen.