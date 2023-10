Dank für das ehrenamtliches Engagement

Etwa 100 Ehrenamtliche aus fast allen VdK-Ortsverbänden im Landkreis Biberach konnte der Kreisverbandsvorsitzende Helmut Stebner bei der Herbst-Info-Veranstaltung im „Goldenen Saal“ in der Rehabilitationsklinik (Schlossklinik) in Bad Buchau am Samstag, 7. Oktober begrüßen.

Herr Dr. Dr. Dieter Eckhardt, Vorsitzender des Stadtseniorenrats Biberach, referierte über das im Januar 2023 in Kraft getretene Ehegatten-Notvertretungsrecht (§ 1358 BGB). Wie der Name „Notvertretung“ schon sagt, kann dieses Recht nur in Notsituationen greifen, wobei der Fokus ausschließlich auf Entscheidungen aus dem Bereich der Gesundheitsfürsorge gelegt ist. Das Ehegattennotvertretungsrecht ist auf einen Zeitraum von maximal 6 Monaten befristet. Besteht ein Vertretungsbedarf über diesen Zeitraum hinaus, muss eine rechtliche Betreuung beantragt werden. Trotz dieser Neuerung ist eine gegenseitige Vorsorgevollmacht, am besten zusätzlich zu einer Patientenverfügung, empfehlenswert und ist, so Herr Dr. Dr. Eckhardt, Goldstandard.

Im zweiten Vortrag informierte Herr Dr. Thomas Schmidt von den Sana Kliniken Biberach über die vielfältigen Möglichkeiten der minimalinvasiven Chirurgie. Ein kurzer Abriss zur Geschichte dieser Chirurgie und Bilder über die Instrumente von damals bis heute ließen die Teilnehmer staunen. Was dann inzwischen auch per Robotersteuerung möglich ist, lies die Zuhörer dann nur noch fragen, warum Eingriffe mit Roboterunterstützung in den Sana-Kliniken in Biberach nicht angeboten werden.

Ein gemeinsames Mittagessen und viele „Zwischendurchgespräche“ zeigten die Verbundenheit der Mitglieder untereinander und rundeten den Vormittag ab.

Tatsächlich, so teilte der Landesverband BaWü in einer Pressemitteilung mit, hat der VdK Sozialverband BaWü inzwischen mehr als 262.000 Mitglieder und im VdK Kreisverband Biberach sind es inzwischen 6.500 Mitglieder und es werden immer mehr.