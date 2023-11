Seit über 20 Jahren begeistert der ConTakt-Chor aus dem Illertal Jung und Alt mit mitreißendem Gesang ‐ so auch in diesem Jahr an zwei grandiosen Konzertabenden. Die Kirchdorfer Festhalle empfing die vielen Besucher mit einem Traum aus Pink & Weiß, ehe man die ehrwürdige Aula der Harvard University betrat mit ihrem Wappen und den Bildern streng dreinblickender Würdenträger ‐ Anspielung auf das Musical „Natürlich blond“, das den zweiten Teil des Programms bildete.

Der Chor eröffnete das Konzert mit dem feierlichen Choral „Anima Christi“, ehe er das Publikum in ConTakt mit Liebe und Schmerz (so der Titel der ersten Programmhälfte) brachte. Dabei wurde die ganze Bandbreite dieser Gefühle ausgeleuchtet, beginnend mit dem Song „Believer“ mit seiner außergewöhnlichen Bodypercussion über „Ehrenwort“ von der Gruppe Fäaschtbänkler hin zu „Chandelier“, das sehr schön dynamisch akzentuiert gesungen wurde. Auf das energiegeladene „Some Nights“ folgten mit „Open Up My Heart“, „Memories“ und „Kiss From A Rose“ drei gefühlvolle Balladen, die von der überaus gelungenen Licht-Technik stimmungsvoll untermalt wurden. Danach wurde es mit dem Song „Creep“ hochemotional, ehe der erste Teil des Abends mit der schmissigen Aufforderung „Shut Up And Dance“ endete, die das Publikum absolut mitriss.

Der zweite Teil mit den Songs aus dem Musical „Natürlich blond“ faszinierte dann mit Spielwitz in bester Hollywood-Manier. Die Geschichte der Blondine Elle Woods, die sich vom It-Girl zur cleveren Juristin und einer selbstbewussten jungen Frau entwickelt, zog die Zuhörer von den ersten Takten an in ihren Bann. Stürmischer Beifall belohnte die rundum gelungene Darstellung.

Das außerordentlich abwechslungsreiche Programm bot nicht nur tolle Musik für jeden Geschmack, sondern zeigte mit anspruchsvoller Melodik, komplexer Rhythmik und abwechslungsreicher Dynamik das hohe sängerische Niveau, das die charismatische Dirigentin Karin Schoch mit ihrem Chor erreicht hat. Deutlich unterstrichen wurde dies auch durch eine Vielzahl toller Solistinnen und Solisten. Daneben sorgten die humorvollen Moderationen und die hervorragenden Instrumentalisten für einen rundum gelungenen Konzertabend.

Nach mehr als 2,5 Stunden belohnte das begeisterte Publikum alle Mitwirkenden für ihre tolle Leistung mit tosendem Applaus.