Derzeit leben 6800 Geflüchtete im Landkreis Biberach. 3060 wohnen in privaten Unterkünften und 2190 in der Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden. Die verbleibenden 1550 Geflüchteten beherbergt der Landkreis in seinen 35 Gemeinschaftsunterkünften und hat damit nach Angaben von Petra Alger den Status der Vollbelegung erreicht.

Permanent suchen die Mitarbeiter des Landratsamts nach neuen Unterkünften, werden derzeit allerdings nur bei Eigentümern kleinerer Einheiten fündig. Bis zum Jahresende sei jedoch mit mehr als 500 weiteren Geflüchteten zu rechnen, so Alger. Dann wären es in diesem Jahr mehr als 1500.

Damit rüsten wir uns für das Delta in den nächsten Monaten, bis die Container stehen. Landrat Mario Glaser

In dieser „akuten Notlage“ sah sich der Landrat zu einer Eilentscheidung gezwungen und orderte 120 Wohncontainer für die Unterbringung von 240 Menschen. Drei Viertel dieser Container sollen in Warthausen in den Unteren Stegwiesen aufgestellt werden. Die verbleibenden 30 Container kommen an der Riedlinger Goethestraße hinzu, wo dann Platz für insgesamt 160 Geflüchtete wäre.

Da es allerdings bis zu drei Monate dauern kann, bis die Container geliefert, hergerichtet und schließlich bezugsfertig sein werden, verschafft sich der Landkreis auf dem ehemaligen Laupheimer Klinikareal einen Puffer. Dort werden derzeit Räume für bis zu 100 Geflüchtete hergerichtet.

„Damit rüsten wir uns für das Delta in den nächsten Monaten, bis die Container stehen“, sagte Glaser. Dass von dieser vorübergehenden Notbelegung Gebrauch gemacht werden muss, sei aktuell sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig halte der Landkreis an seinem Ziel fest, keine Hallen belegen zu müssen.

Hier entstehen gerade zusätzliche Plätze

An der Notlage ändern auch die Gebäude nichts, in denen das Landratsamt gerade neue Plätze akquirieren bzw. herrichten konnte. Dazu gehören in Riedlingen 40 Plätze an der Mühlinsel sowie 30 Plätze in einem ehemaligen Bürogebäude.

Die Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft in der Biberacher Bleicherstraße um eine fünfte Etage bringt 45 zusätzliche und damit insgesamt 205 Plätze. Im früheren Personalwohnheim in Laupheim ist nun auch die dritte Etage hergerichtet, sodass dort insgesamt 90 Plätze zur Verfügung stehen.

Ganz aktuell bietet sich dem Landkreis die Möglichkeit, das ehemalige Abt-Siard-Haus in Bad Schussenried vom Zentrum für Psychiatrie anzumieten. In dem schon länger leerstehenden Haus könnten rund 70 Plätze geschaffen werden. Stimmt der Verwaltungs- und Finanzausschuss am Mittwoch dem Mietvertrag zu, könnte das Gebäude etwa ab März als Unterkunft genutzt werden.

Die Landkreisverwaltung schlägt den Ausschussmitgliedern zudem vor, ihr eine Vergabevollmacht für die Anmeldung und Aufstellung von Wohnraumcontainern zur Unterbringung von Geflüchteten zu erteilen, um kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Riedlingen, Bad Buchau und Schwendi bei der Anschlussunterbringung außen vor

Aufgrund ihres großen Anteils in der vorläufigen Unterbringung sind Riedlingen mit aktuell 349 Plätzen, Bad Buchau (205) und Schwendi (270) bei der Anschlussunterbringung außen vor. Mit rund 600 Verlegungen in die Städte und Gemeinden ist der Plan in diesem Jahr bereits erreicht. Landrat Glaser lobte die Zusammenarbeit mit den Kommunen: „Wir sitzen in einem Boot und die Solidarität ist groß.“

Auch für das kommende Jahr gebe es bereits die Absprache mit den Gemeinden, die bisherige Quote für die Anschlussunterbringung beibehalten zu wollen. „Bisher hat sich auch keine Gemeinde geweigert, Geflüchtete aufzunehmen. Und der Landkreis würde niemals einer Gemeinde Geflüchtete einfach vor die Tür stellen“, versichert Glaser.

Es gibt derzeit keine Perspektive, dass die Flüchtlingsströme zurückgehen. Sozialdezernentin Petra Alger

An allen Standorten informiert das Landratsamt zunächst die örtlichen Gremien und dann die Bürger. „Es ist uns wichtig, dass die Betroffenen die Informationen aus erster Hand erhalten und nicht aus den Medien“, sagt Glaser. Bei Informationsabenden stehen Vertreter des Landratsamts Rede und Antwort.

Nach dem Einzug der Geflüchteten sind Integrationsmanager regelmäßig vor Ort und dienen ebenso wie Hausmeister oder Security-Mitarbeiter als Ansprechpartner. Diese Präsenz vor Ort sieht Glaser als einen Grund dafür, dass die Unterbringung bislang so gut funktioniere.

„Es gibt derzeit keine Perspektive, dass die Flüchtlingsströme zurückgehen“, stellte Sozialdezernentin Alger fest. Stattdessen stieg zuletzt die Anzahl ukrainischer Geflüchteter wieder auf rund 60 pro Monat. Bis Ende September wurden dem Landkreis 480 Ukrainer zugewiesen. Mit 2234 Menschen sind die Ukrainer auch die mit Abstand größte Gruppe unter den Geflüchteten im Kreis Biberach.

Ich sehe es als unsere humanitäre Verpflichtung, den Menschen zu helfen. Landrat Mario Glaser

Landrat Glaser erinnerte daran, dass man sich in Europa in einer Ausnahmesituation befindet. Ohne die große Gruppe ukrainischer Kriegsflüchtlinge gäbe es keine Überlastungssituation bei der Unterbringung und auch keine politische Diskussion über die Migration.

Gleichzeitig stellte er klar: „Ich sehe es als unsere humanitäre Verpflichtung, den Menschen zu helfen.“ Zudem werde der Landkreis weiterhin alles tun, um seiner Pflichtaufgabe bei der Flüchtlingsunterbringung nachzukommen. „Allerdings kann niemand absehen, was auf uns zukommt“, sagte Glaser und nannte beispielhaft die Situationen in Israel und im Kosovo.