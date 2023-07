Connectet — Verbunden mit Gott

28 Jugendliche der Gesamtkirchengemeinde Mietingen empfingen am 8. Juli das Sakrament der Firmung. Während der Vorbereitungszeit wurde darüber nachgedacht, mit wem man sich verbunden fühlt, was eine Verbindung stört und was eine gute Verbindung ausmacht. Im Festgottesdienst wurde nochmal deutlich, dass wir den Heiligen Geist zwar nicht sehen, er aber die Nahtstelle zwischen Gott und uns Menschen darstellt. Vielleicht spüren wir die Verbindungen nicht immer, aber wir dürfen uns sicher sein: Gott ist immer für uns online, auf Sendung. Er ist niemals im Funkloch, seine Erreichbarkeit ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche gesichert. Pfarrer Martin Dörflinger aus Bad Buchau spendete die Firmung, für die Firmvorbereitung zuständig war Gemeindereferentin Annerose Frey.

