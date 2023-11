„Come and Sing“ am Pestalozzi-Gymnasium Biberach

Ein Mitsingprojekt erster Güte fand am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) statt. Einen Vormittag lang probten alle Schülerinnen und Schüler in wechselnden Besetzungen verschiedene Weihnachtslieder. Die Einstudierung hatten die Musiklehrkräfte des PG im Vorfeld übernommen; nun setzte die freiberufliche Musikerin Judith Mohr im Auftrag des SWR-Vokalensembles alles zusammen.

Auf Initiative der PG-Lehrerin Gunda Herzog waren Judith Mohr und Birgit Rismondo vom SWR-Vokalensemble nach Biberach ans PG gekommen. Mitgebracht hatten sie ein-, zwei- und vierstimmige Sätze englischer Weihnachtslieder, darunter z.B. auch die Klassiker „Hark! The Herald Angels Sing“ oder „Ding Dong! Merrily on High“. Judith Mohr, die als Dozentin und Lehrbeauftragte an den Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim tätig ist, verstand es hervorragend, die Schülerinnen und Schüler zu Höchstleistungen anzutreiben.

„Es geht uns darum, die breite Masse anzusprechen und für Musik zu begeistern“, so Birgit Rismondo, die für die Musikvermittlung im SWR-Vokalensemble zuständig ist und für die diese Mitsingkonzerte ein Herzensprojekt sind. Aber auch die „Profis“ aus den Musikzugklassen oder den Leistungskursen kamen voll auf ihre Kosten. Am Piano begleitete Gunda Herzog einfühlsam und aufmerksam die Proben.

Das Ergebnis des Probentags und der zurückliegenden Arbeit können die Schülerinnen und Schüler am Freitag, 15. Dezember, um 13.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin erleben, wenn zusätzlich zu den PGlern dann auch das 20-köpfige SWR-Vokalensemble auftritt.