Comboni–Missionare zu Besuch in St. Vitus Möhringen

Am 20. August bekam die kleine Pfarrgemeinde St. Vitus in Möhringen einen weiteren weitgereisten Besuch — dieses Mal kamen die Comboni–Missionare aus Ellwangen zu Besuch. Nach einer schlicht aber eindrucksvoll zelebrierten Messe mit Pater Reinhold Baumann schloss sich im Pfarrsaal ein Vortrag an. Bruder Erich Stöferle berichtete anhand einer PowerPoint–Präsentation über die Missionstätigkeit der Comboni–Missionare in Afrika. Er beleuchtete die Geschichte und erzählte von Daniel Comboni, der 1867 ein Institut gründete, um im Sudan missionarisch tätig zu sein. Inzwischen arbeiten mehr als 1500 Missionare in über 40 Ländern. In Uganda arbeitet Sr. Suzanna, die auf Europareise ist und auch Möhringen besuchte, und Bruder Erich Stöferle, der momentan auf Heimaturlaub ist. Bei Kaffee und Zopfbrot bestand die Gelegenheit für einen weiteren Austausch. Ganz besonders freut es den Kirchengemeinderat, dass es wohl ein Wiedersehen im neuen Jahr geben wird.

