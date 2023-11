Meine Heimat

Clowns-Workshop in der Juks

Biberach

In den diesjährigen Herbstferien bot die Jugendkunstschule (Juks) einen intensiven Clowns-Workshop speziell für Erwachsene an. Geleitet wurde der Workshop von dem professionellen Clown Eddy Neumann, der für seine Auftritte auf den Bühnen von Roncalli sowie in den Varieté-Shows von GOP bekannt ist und in Berlin lebt.