Claus Niedermaier bleibt Präsident der Barber Angels

In der malerischen Stadthalle von Biberach versammelten sich Barber Angels aus allen Windrichtungen. Rund 100 Mitglieder aus Deutschland, Norwegen und den Niederlanden trafen ein, um an der alljährlichen Jahreshauptversammlung der Barber Angels Brotherhood teilzunehmen. Die Atmosphäre war von Beginn an von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaftsgeist geprägt.

Claus Niedermaier, der Präsident der Barber Angels Brotherhood, eröffnete die Sitzung mit einer Mischung aus Stolz und Demut angesichts der beeindruckenden Entwicklung des Vereins.

Der Höhepunkt der Versammlung war sicherlich die Neuwahl des Vorstands: Vorsitzender bleibt Claus Niedermaier, sein Stellvertreter ist Peter Mayer, Kassenwart Niccolò Gruhn, Schriftführer Marinko Kvesic, Beisitzer sind Uwe Pichl, Ute Ganser Koll, Claudia Mihaly Anastasio, Lisa Pohl und Chrissy Eberle. Kassenprüfer sind Ute Ganser Koll und Uwe Kennemund.

Mit einem herzlichen Lächeln und offenen Armen gratulierte Claus Niedermaier dem neu gewählten Vorstand und betonte die zentrale Rolle, die sie in der fortlaufenden Mission des Vereins spielen werden.

Seit ihrer Gründung 2016 haben die Barber Angels kontinuierlich Grenzen durchbrochen. Heute sind sie stolz darauf, in neun Ländern vertreten zu sein und eine beeindruckende Mitgliederzahl von fast 700 Engeln auf der ganzen Welt zu zählen. Ihr unermüdliches Engagement hat bereits das Leben von über 65.000 bedürftigen Menschen berührt, indem sie ihnen nicht nur einen Haarschnitt, sondern auch ein Stück Würde und Selbstvertrauen zurückgegeben haben.

Die Mitglieder, viele von ihnen nach langen Reisen angekommen, waren sichtlich bewegt von der Herzlichkeit Biberachs und dem Rahmenprogramm. Ein besonderer Dank geht an das Hotel Aiden für die warmherzige Unterbringung, die Salat Lounge für das kulinarisch hervorragende Catering, das katholische Gemeindezentrum für seine Gastfreundschaft, die alte Biberbrauerei für die unvergessliche Party, und Biberkeller für das leckere Abschlussessen und die Stadt Biberach, die ihre Türen und Herzen für diese besondere Veranstaltung geöffnet hat. Präsident Claus Niedermaier schloss die Versammlung mit Zuversicht und Dank an die Mitglieder.