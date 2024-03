Chorgesang und Kameradschaft prägen den Verein

Neben den Sängerfrauen und Vertretern der Altheimer Vereine entbot Vereinsvorsitzender Hans-Werner Münch besonders Bürgermeister Martin Rude ein herzliches Willkommen: „Ihr persönlicher Besuch zeigt Ihr Interesse an der Arbeit des Vereins.“ Danach wurde beim Totengedenken Dieter Bogenschütz gedacht, der jahrzehntelang den ersten Tenor prägte. Aus dem Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung fand der erste Konzertauftritt des neuen jungen Chorleiters Dominik Störkle besonders anerkennende Erwähnung.

In seinem Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr konnte Schriftführer Hermann Heinzelmann nur von Aktivitäten innerhalb des Dorfes berichten. Sehr gut angekommen sei der erste gemeinsame Auftritt von Liederkranz und Kirchenchor bei einem Adventsgottesdienst. „Hier könnte man an eine Wiederholung denken.“ Eine geplante Beteiligung beim Konzert des Chores in Langenenslingen konnte nicht stattfinden, auch ein konzertantes Zusammenwirken mit dem Liederkranz Blochingen schwebt noch im Anfangsstadium. Große Freude jedoch herrscht über neue Sänger, die sich im Chor gut eingefügt haben.

Von ebenso wenig Aktivitäten in der Vereinskasse berichtete Karl-Heinz Hartmann. Dem Zuschuss der Gemeinde, für den er sich bedankte, und den Sängerbeiträgen stünden nicht zu umgehende Ausgaben gegenüber. Nach dem Lob über die tadellose Kassenprüfung stellte Vorsitzender Münch fest, dass sich der Chor auch durch die neuen Sänger stabilisiert habe. Der Grundsatz „Singen für Männer bleibt attraktiv“ bekomme durch Dominiks schwungvolle Chorleitung neues Gewicht. „Proben mit dem Liederkranz Altheim macht Spaß“ bestätigte auch Chorleiter Störkle. Durch den sehr guten Probenbesuch seien klassische Chorwerke mit vollem Chorklang durchaus singbar.

All diese guten Berichte fasste Bürgermeister Martin Rude in der einstimmig erteilten Entlastung der Vorstandschaft zusammen: „Das Gehörte zeugt von großem Elan im Verein.“ Zu seinen guten Wünschen für die weitere Chorarbeit passte der Rückblick ins Sängerheft durch den Ehrenvorsitzenden Georg Schuler. Er berichtete von 27 abgehaltenen Chorproben, die von Erich König allesamt besucht wurden. Nur einmal fehlten Helmut Kugler, Erwin Gratwohl und Gerold Auchter. Der Chor zähle gegenwärtig 22 aktive Mitglieder.