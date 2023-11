Chor-Treffen in Dettingen

Das Regionssingen in der Region Iller des Oberschwäbischen Chorverbandes bringt alljährlich die Chöre zusammen, es war ein bunter, kurzweiliger Abend mit mehr als 200 Beteiligten, dieses Jahr in Dettingen.

Durch das Programm führten Petra Lang vom Chor Horizont und Wolfgang Paul vom Männerchor Dettingen, die das Treffen ausrichten.

Den Anfang auf der Bühne macht der Männerchor Dettingen mit einer stattlichen Anzahl Sänger und dem Chorleiter Tobias Schädler, die Herren trugen mit einem leidenschaftlichen Schmunzeln im Gesicht 2 Stücke über die Damenwelt vor.

Auf dem Programm stand dann der Singkreis Erlenmoos, der leider krankheitsbedingt absagen musste.

Aus Tannheim der Chor Tonitus, unter junger Leitung von Johanna Rothärmel, präsentierte 2 weltbekannte Popsongs.

Gefolgt vom Liederkranz Rot an der Rot mit einem tollen Titel aus Mama Mia, sowie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ dirigiert von Gudrun Scharneck.

Petra Maier mit ihrem Chor Horizont präsentierte „Seite an Seite“, mit Anne Haug als Solistin und „Der Mörder ist immer der Gärtner“ inklusive krimineller Choreografie.

Neu in die Region Iller dazugekommen ist der Männergesangverein Sängerlust Wain. Ihre Dirigentin Shanna Schock hat erfreulich viele junge Mitglieder im Chor, sie sangen „Feiern im Regen“ und „Wenn nicht jetzt, wann dann“.

Nach der Pause machte der Liederkranz Kirchdorf unter der Leitung von Roland Horst mit „Musik macht gute Laune“ und „Nette Begegnungen“ einen humorvollen Übergang zum 2. Teil des Abends, bei dem jeder Chor einen geselligen Beitrag zum Besten geben darf.

So stand plötzlich der Gerichtsvollzieher auf der Bühne, der auf den Opernsänger traf und dieser nur gesanglich antwortete oder der gefürchtete „Frosch im Hals“. Die 5 Dettinger „Schwarzen Witwen“ erzählten musikalisch ihre Erlebnisse und erhielten immer als Antwort „Lass blos dei Wäsch a“.

In schon weihnachtlich dekorierter Halle kam das Gesellige bei guter Bewirtung auch nicht zu kurz. Ein Highlight des Abends ist alljährlich das spontane gemeinsame Singen, zum einen aus dem Liederbuch und zum anderen auswendig in der Kombination gemischter Chor mit den Männerchören, dies dann zu eher später Stunde mit dem Wein- oder Bierglas in der Hand.

Ein Abend, abwechslungsreicher kann es kaum sein.