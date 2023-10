Chor Hay-Fidelity entführt in die 60er Jahre

Der Hay-Fidelity-Chor aus Hayingen hat unter dem Motto „Die wilden 60er“ sein diesjähriges Konzert in der Digelfeldhalle gegeben. Mit dem Lied „Hallo, hallo, hallo“ begrüßte der Chor seine zahlreichen Zuhörer. Weiter gings mit „Quando, Quando“, „Für mich solls rote Rosen regnen“ bis zu „Die Straße“ und was nicht fehlen durfte, das „Beach Boys Medley“. Der Chor sang begeistert unter der Leitung von Manfred Zmeck und nahm die Zuhörer mit in diese Zeit. Manfred Zmeck dirigierte nicht nur, sondern begleitete den Chor auch am Klavier. In diesem Fall wurde der Chor von Kathrin Saupp dirigiert. Der Dirigent Manfred Zmeck hat für dieses Konzert eigens ein Medley 50er und 60er Jahre zusammengestellt, um ein paar Titel zu nennen, wie „Das schöne Mädchen von Seite Eins“, „Siebzehn Jahr, blondes Jahr“ oder „Schön war die Zeit“ das mit „Liebeskummer lohnt sich nicht“ endete. Hierfür erntete der Chor viel Beifall.

Die Vorsitzende Karin Bachmann führte charmant durchs Programm und erzählte, für welches Ereignis der Künstler dies arrangiert hat oder übersetzte einen Teil der Texte.

Die Tanzgruppe „Dancing diversity“ unter der Leitung von Gitte Wax tanzte schwungvoll zu „Susi Rock“ und „Hello Mary Lou“.

Nach der Pause hatten fünf Sängerinnen vom Hay-Fidelity-Chor ihren Auftritt und sangen mehrstimmig „Mr. Sandman“. Danach ging es weiter mit von Manfred Zmeck selbst für seinen Chor arrangierten Stücken wie „California Dreaming“, „Something Stupid“ und auch „What the World needs now“, die der Chor auswendig, aufmerksam und begeistert zum Besten gab. Mit tosendem Beifall forderten die Besucher eine Zugabe. Mit Erfolg.

Das Publikum war auch gefordert und gemeinsam mit dem Chor wurde die bekannte „Wellerman“-Melodie, welche Inge Renner vom Chor Hay-Fidelity auf deutsch umgetextet hat, gesungen.

Zusammen war alles ein kurzweiliges, stimmiges und schwungvolles Erlebnis für das Publikum, unterstützt von der im 60er Jahre-Stil dekorierten Halle. Die Vorsitzende Karin Bachmman bedankte sich bei allen Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit und machte darauf aufmerksam, dass man gerne noch eine Weile in geselliger Runde zusammensitzen könne.