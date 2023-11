Chor Akzente setzt musikalische Farbtupfer

In der vollbesetzten Bussenkirche gab der Chor Akzente aus Unlingen kürzlich an einem Sonntagabend ein erfolgreiches Konzert. Zu Novemberklängen mit Gospels, neuem geistlichen Liedgut und Popklassikern hatte der Chor eingeladen und setzte mit einer abwechslungsreichen Mischung musikalische Farbtupfer in die düstere Jahreszeit. Der rund 40-köpfige Chor unter der Leitung von Linda Halder eröffnete mit Sing to God aus der gleichnamigen Messe von Kai Lünnemann schwungvoll und bewegt den kurzweiligen Konzertabend. Philipp Baier an den Drums und Sascha Jerg am E-Bass unterstützen den Chor ebenso wie Judith Moll mit dem Altsaxophon und Miriam Maier an der Oboe. Zahlreiche Solisten aus den eigenen Reihen zeigten das breite Stimmspektrum des Chores.

Neben einem facettenreichen Programm aus Gospelballaden, Popklassikern und neuen geistlichen Liedern mit prägnanten Texten, war dieser Abend auch Anlass in einem gebührenden Rahmen der langjährigen Chorleiterin und Gründerin des Chores Elisabeth Maier zu danken. Fast 20 Jahre hatte sie den Chor geleitet und maßgeblich geprägt. Vor zwei Jahren schließlich hat sie den Chor in jüngere Hände gegeben und kann nun stolz auf ihre erreichte Arbeit blicken. Aus der anfänglichen Mädchenschola hat sich über die Jahre ein gemischter junger Chor mit gleich zwei Nachwuchschören entwickelt. Vorständin Vera Buck formulierte treffend: „Du warst und bist Akzente“. Nach den berührenden Worten und einem großen Applaus für dieses ehrenamtliche Engagement sang der Chor ihrer ehemaligen Chorleiterin den Welthit Music von John Miles in einem wirkungsvollen a capella Arrangement. Schließlich verabschiedete sich der Chor mit einer Zugabe und Nenas Klassiker Wunder gescheh’n.