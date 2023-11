Chöre singen für Kirchensanierung von St. Peter und Paul

Ein gelungenes Benefizkonzert haben der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler und der Frauenchor Chorazon am 11. November gegeben. In der vollbesetzten Kirche St. Peter und Paul waren alle zusätzlichen Stühle und die Empore mit Zuhörern belegt. Der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler inklusive Projektsängern und Chorazon brachten besinnliche Liedtexte zum Vortrag. Im Anschluss baten Sie um Spenden für die anstehenden Renovierungsarbeiten der Kirche. 3870 Euro konnten an den Förderverein zur Erhaltung der Wallfahrtskirche Steinhausen übergeben werden.

Das Thema „der Herr hat seinen Engeln befohlen dich zu behüten“ zog sich durch den gesamten Konzertabend. Mit „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ eröffnete der Kirchenchor das Konzert. Die Kirche erstrahlte nur durch Kerzenschein im Mittelgang und die angestrahlten Säulen. Mit „Panis angelicus“ und dem „Vater unser“ von Hanne Haller wurde ein klangvoller Bogen zu dem achtstimmigen Stück „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy geschlagen. Hier gab der Chor alles und zeigte unter der Leitung von Verena Westhäußer sein können. Johannes Tress begleitete am Klavier.

Zur Mitte des Konzertes kamen bei „Der Herr hat seinen Engeln befohlen“ die Frauen von Chorazon an den Seiten dazu und übernahmen nach einem gemeinsamen Lied mit „Biblical“, „Lege deine Sorgen nieder“ und dem bekannten „Fly with me/ Lenas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Als Solistin überzeugte Melina Hess, Johannes Tress unterstützte mit Soloparts seiner warmen Tenorstimme. Die 24 Frauen von Chorazon, ebenfalls unter der Leitung von Verena Westhäußer, schlossen ihren Teil mit „An Angel“ der Kelly Family, bevor für die beiden Schlusstücke „Spuren im Sand“ und „Vom Flügel eines Engels berührt“ der Kirchenchor wieder dazukam. Nach tosendem Applaus bedankte sich Vorsitzender Klaus Zeh bei allen Besuchern „heute waren zu den 365 in der Kirche abgebildeten Engeln noch fast 400 mehr da, tragt diese Stimmung in die Welt hinaus, sie kann es brauchen“. Nach einer Zugabe mit einem „Altirischen Reisesegen“ waren alle Besucher zu Punsch und Glühwein durch den Förderverein eingeladen. Hier kamen weitere 545 Euro Spenden hinzu.