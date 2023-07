Chöre des Liederkranzes gestalten „Abend der leisen Töne“

Auf einen gelungenen Konzertabend konnten die drei Chöre des Liederkranzes Eberhardzell nach dem „Abend der leisen Töne“ in der Pfarrkirche Eberhardzell zurückschauen. Zahlreiche Besucher sind der Einladung gefolgt.

Den Auftakt bildete die Sängerschar des Kinder– und Jugendchores unter Leitung von Caroline Mast mit neuem Namen „KiChoLinis“. Ebenso hatten die neu angeschafften Chor–T’Shirts Premiere. Die jungen Sängerinnen und Sänger sprühten vor Freude und sangen sich mit den Liedern „Alle Vögel hoch am Himmel“, „Wie viel Farben hat die Welt“ und „Es liegt ein Zauber in allen Dingen“ sofort in die Herzen der Zuhörer. Die Mädels vom Jugendchor überzeugten mit „One of us“. Die lebendigen und unterhaltsamen Chorvorträge waren teilweise mit Solis bestückt.

Der gemischte Chor des Liederkranzes unter der Leitung von Ilie Sicoe gestaltete den nächsten Part. Die Sängerinnen und Sänger erfreuten das Publikum mit bekannten Liedern wie „Weit, weit weg“, „Über sieben Brücken musst du gehen“, das Volkslied „Da unten im Tale“ sowie „Für alle“. Mit dem schwungvollen „Zeig mir den Platz an der Sonne“ von Udo Jürgens beendete der gemischte Chor seine Vorträge.

Den Schlussakkord bildeten die „Le Crescentis“ mit ihrem Dirigenten Johannes Tress, der auch exakter und souveräner Begleiter bei allen Chören am E–Piano war. Mit dem einfühlsamen Titel „I Need a Friend“ begaben sich die Sängerinnen singend auf „die Bühne“. Bei den Stücken „Museumstag“ und „Wie kann es sein“ überzeugten sie einmal mehr mit der Klarheit und Intonationssicherheit ihrer Stimmen. Das eigens von Johannes Tress komponierte „Gibt’s dich — Halt mich“ erzeugte unter den Besuchern Gänsehautfeeling, bevor das dynamische „This is me“ den Schlusspunkt der Chorvorträge setzte. Ein beeindruckender Chorklang aller drei Chöre ertönte beim gemeinsamen Schlusslied „Der Mond ist aufgegangen“.

Den kurzweiligen und stimmigen Konzertabend ließen die Sängerinnen und Sänger sowie die Besucher bei einem kleinen Stehempfang ausklingen.