Chöre begeistern beim Herbstkonzert das Publikum

Beim Herbstkonzert unter dem Motto „Musikalische Erntezeit: Bunte Blätter, goldene Stimmen“ haben die beiden Chöre mit ihrem Programm durch die Welt der Oper, Operette, Filmmusik und Popsongs den Geschmack des Publikums voll getroffen.

Auftakt machten die Sänger des MGV Frohsinn Ummendorf, unter der Leitung von Joachim Rampf, mit „Marina“, einem kroatischen Volkslied. Gleich beim ersten Lied waren die Sänger hell wach und folgten aufmerksam ihrem Chorleiter Joachim Rampf. Mit „Der Frater Kellermeister“ folgte ein typisches Trinklied. Beim anschließenden „Mitternachtsblues“ ging es ruhig weiter. Gefühlvoll und mit guter Intonation vorgetragen folgte aus der Oper „Undine“ das Lied „Vater, Mutter, Schwestern, Brüder“ und „Ich bin nur ein armer Wandergesell“, aus der Operette „Der Vetter aus Dingsda“. Danach überließen die Sänger mit dem lebhaften „Matrosenchor“ aus „Der fliegende Holländer“ dem Frauenchor die Bühne. Begleitet wurden sie am Flügel von Christoph Schlanser.

Der Frauenchor Taktvoll Mittelbuch, unter der Leitung von Kaan Kara, eröffneten seinen Konzertteil mit „Can’t help falling in love“. Von Anfang an konnten die Sängerinnen mit guter Intonation und großer Präzision das Publikum begeistern. Der deutsche Popsong „Nur noch kurz die Welt retten“ schaffte es 2011 mit Tim Bendzko auf die ersten Plätze in den deutschen Charts. Beschwingt im Walzertakt ging es nach der Pause mit „Was kann schöner sein“, besser bekannt unter „Que Sera, Sera“, weiter. Nach „Sugartime“ beendeten die Frauen von Taktvoll mit „Wunder gescheh’n“, einem Lied von Nena, ihren Konzertteil. Erst nach einer Zugabe durften die Frauen von der Bühne.

Der Schlussteil des Konzertes wurde wiederum vom MGV Frohsinn gestaltet. Ein Medley von bekannten Tonfilm-Melodien wie „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Liebling mein Herz lässt dich grüßen“ aus dem Film „Die drei von der Tankstelle“, oder auch „Das gibt’s nur einmal“, sowie „Es führt kein and’rer Weg zu Seligkeit“ und „Eine Nacht in Monte Carlo“ erinnerte an die gute alte Zeit des Tonfilmes. „Über 7 Brücken musst du geh’n“ und „Ich war noch niemals in in New York“ durfte bei den Popsongs nicht fehlen. Mit „Das war’s für heute“ endete der letzte Teil des Konzertes. Auch die Sänger wussten bei ihren Liedvorträgen zu überzeugen und durften erst nach der Zugabe „Was isch der Schwob?“ die Bühne verlassen.