CDU-Landtagsabgeordnete informieren sich an der Dolli

Die Heterogenität in der weiterführenden Schulart Realschule steigt. Mögliche Konzepte, mit denen Herausforderungen gemeistert werden können, waren Gegenstand eines Gespräches an der Dollinger-Realschule in Biberach. Die CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Dr. Alexander Becker (Bildungspolitiker) waren der Einladung von Dolli-Schulleiter Marcus Pfab gefolgt.

Den Blick ins Klassenzimmer erhielten die CDU-Politiker gleich zu Beginn. Zwei Schulstunden im Fach Deutsch in zwei fünften Klassen erlebten sie mit. Lehrerin Mona Waldner unterrichtete die Fünftklässler zum Thema Textarbeit - in beiden Klassen auf M-Niveau. „Im Zuge der aktuellen bildungspolitischen Diskussion wollen wir einen Einblick in die Welt der Realschule geben, wie sie momentan aufgestellt ist“, nennt Marcus Pfab die Grundidee hinter dem Besuch der CDU-Landespolitiker. Diese konnten sich in den beiden gesehenen Schulstunden überzeugen, dass die Heterogenität in der Schülerschaft im Realschulalltag längst angekommen ist. Wie die Dolli damit in der täglichen Unterrichtsarbeit umgeht und welche Strategien hier entwickelt wurden, erklärte Schulleiter Marcus Pfab den Politikern. Unter anderem durch die Bildung von Profilklassen (Musik, Theater, bilingual) werden die Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. Weitere konzeptionelle Ideen, wie mit Heterogenität an der Realschule umgegangen werden kann, waren Gegenstand einer intensiven und erkenntnisreichen Gesprächsrunde an der Dolli.

„Der Besuch an der Dollinger-Realschule hat nochmals bestätigt, welche Herausforderungen die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft bei den Realschulen mit sich bringt. Hierzu beigetragen haben neben dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung auch der stark steigende Anteil von Kindern aus Flüchtlingsgebieten. Ich bin beeindruckt, wie das Kollegium um Rektor Marcus Pfab mit kreativen Ansätzen und individueller Förderung auf diese komplexen Anforderungen reagiert. Klar ist in diesem Zusammenhang, dass wir die Realschulen, gerade im Hinblick auf eine Einführung eines neunjährigen Gymnasiums, stärken müssen,“ sagte Thomas Dörflinger. Und der CDU-Bildungspolitiker Dr. Alexander Becker ergänzte: „Die Realschulen machen eine fantastische Arbeit und sind damit das Rückgrat des gegliederten Schulwesens. Das zeigt auch die Dolli mit ihren Profilen sehr deutlich.“