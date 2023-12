CDU-Kreissenioren besuchen Firma Schlegel in Dürmentingen

Die Kreissenioren Union konnte ihre Vorstandssitzung nach Absprache in den Geschäftsräumen der Firma Georg Schlegel, Elektrokontakt, in Dürmentingen abhalten. Vor der internen Sitzung stellte Firmenchef Christoph Schlegel seinen Betrieb und dessen Entwicklungsstufen anschaulich dar. Die Firma mit ihrem Hauptwerk in Dürmentingen, schon im Jahre 1945 gegründet, ist inzwischen weltweit vertreten und fertigt alles an, „was einen Schalter braucht“, so Firmenchef Schlegel. Die aus Kunststoff und Metallteilen hergestellten Taster, Schalter, Reihenklemmen und Netzwerk-Lösungen zur Steuerung von Maschinen fänden sich in vielen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, bis hin zu Schiffen, in der ganzen Welt.

Die theoretische Vorstellung der Firma wurde eindrucksvoll durch eine nachfolgende Betriebsführung, vom Firmenchef persönlich geleitet, abgerundet. Hierbei wurden den Teilnehmern augenscheinlich das Ausmaß des Betriebes und des Fertigungsumfangs der Firma bewusst.

In der nachfolgenden Vorstandssitzung wurde das Jahresprogramm der Biberacher Kreissenioren Union für das Jahr 2024 diskutiert und festgelegt. Vorsitzender Wolfgang Dahler hatte einmal mehr eine interessante Vorschlagsliste zusammengestellt. Erweiterungsvorschläge aus der Vorstandschaft rundeten das vorgesehene Jahresprogramm ab. Die einzelnen Veranstaltungen für das kommende Jahr, darunter auch die jeweils sehr gut besuchten „Stammtische“ der CDU-Senioren werden jeweils auf der Homepage der Kreis CDU mit dem jeweiligen Hauptthema angekündigt. Eine Teilnahme ist auch für nicht „Senioren Unions-Mitglieder“ möglich.