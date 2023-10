Catering der Extraklasse

Was für ein großer Erfolg! Am 23. September feierten gleich zwei Dinge Premiere: Die Bürgeroper „Die Entführung aus dem Serail“ und die Mali-Schule mit ihrem ersten orientalischen Catering. Gemeinsam mit Müttern von Schüler*innen haben einige Lehrerinnen von Freitagmittag bis Samstagnachmittag in der Schulküche fleißig gearbeitet. Für die Lehrerinnen war dies eine ganz neue Erfahrung. Angeleitet von den Müttern wurden Weinblätter gefüllt und gerollt, Börekstangen gebacken, Cig Köfte zubereitet und Falafel ausgebacken. Im ganzen Schulhaus roch es nach orientalischen Gewürzen. Auch einige Süßspeisen wurden hergestellt. So zum Beispiel ein Nachtisch mit einem Teig aus Mozzarella und Orangenblütensirup ‐ ein geschmackliches Highlight. Doch auch die Schüler*innen der Mali-GMS waren für das Singspiel tätig. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden Paläste aus Recyclingmaterial gebaut, Bilder gemalt und Schränke dekoriert. Diese Schränke symbolisieren für die Schüler*innen das, was ihre Heimat ist und was ihnen wichtig ist. Manche von ihnen haben ihre Heimat verloren, sind auf der Suche nach ihr oder konnten ihr Inneres ausdrücken und wiederfinden. Die Auseinandersetzung mit der Oper „Die Entführung aus dem Serail“ hat gezeigt, welche unglaubliche kulturelle und kulinarische Vielfalt an der Mali-Schule gelebt wird und wie diese unser Leben bereichert. Der Dank gilt vor allem den Müttern, die uns in die Geheimnisse ihrer Küche eingeweiht haben.

