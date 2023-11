Canyoning, Downhill und Sommerrodelbahn

Die Schülerinnen und Schüler des Sport-Leistungskurses waren in Begleitung ihrer Lehrerinnen Carolin Brauchle und Ramona Hermanutz eine Woche lang auf Exkursion in Tiefenbach im Allgäu, wo sie ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Sport-Programm absolvierten. Am ersten Tag wurde hoch hinauf zu einem Kletterwald gewandert und nach ausgiebigem Klettern ging es mit der Sommerrodelbahn wieder nach Hause ins Hostel. Am nächsten Tag stand eine anstrengende Fahrradtour über Berg und Tal auf dem Programm, bei der die Bergluft und die grandiose Aussicht genossen wurde. Am darauffolgenden Tag fand eine Wanderung mit nach wie vor sehr motivierten Teilnehmern in Bolsterlang statt. Zuerst ging es den Berg hoch, den Panoramaweg entlang und mit dem Downhill-Roller sind alle wieder hinuntergesaust. Die Vorfreude auf das Canyoning am vierten Tag war riesengroß. In der Starzachklamm in Sonthofen angekommen, wurden die jungen Sportler und Sportlerinnen mit Neoprenanzug, Helm und Klettergurt ausgestattet. Nach einem steilen Anstieg, den es zu Fuß zu bezwingen galt, ging das Abenteuer auch schon los. Mutig haben sie sich durch das kalte Wasser gekämpft, sich von Felsen abgeseilt, sind von Steinen ins Wasser gesprungen und natürlich sind auch alle die 17 Meter lange Felsrutsche hinuntergerutscht. Da am nächsten Morgen bei einigen immer noch Wanderlaune herrschte, wurde eine freiwillige „Sonnenaufgang-Tour“ wahrgenommen. Gut gelaunt und mit vielen tollen Eindrücken im Gepäck ging es wieder nach Hause.

