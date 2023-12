Cäcilienfeier Kirchenchor Dettingen

Der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt Dettingen hat sich zum Gedenktag der Schutzpatronin der Kirchenmusik zur Cäcilienfeier getroffen, um das Kirchenjahr abzuschließen und das neue zu eröffnen. Nach zwei Liedern begrüßte Pfarrer Benedykt Roj, Ehrenchorleiter Alois Heim, Organistin Theresia Lang, den gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Hermann Sproll, ehemalige Sängerinnen und Gäste. Die Chorleiterin dankte der Kassiererin Christine Kehrer und der Schriftführerin Moni Kirchenmaier für ihre gewissenhafte Arbeit. Ebenso Erika Rock, die Geschenke und Blumengebinde organisiert.

Der Chor absolvierte 47 Proben und begleitete 18 Beerdigungen und zwei Firmungen in Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor Kirchberg. Er war sehr gut beim Dekanatschortag in der Basilika in Ochsenhausen vertreten; es wurden alle Hochfeste, Erstkommunion, eine Hochzeit, Maiandachten und verschiedene Gottesdienste mitgestaltet. Für diese Vielfalt ist eine konsequente Probenarbeit unerlässlich. Es wurde viel neue, auch moderne Literatur erarbeitet und der Bestand von Lateinischen Messen und klassischer Chormusik weiterhin gepflegt und aufgeführt.

Für 30 Jahre Singen wurden mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes geehrt: Gabi Burghardt, Erika Ehrhart, Christine Kehrer, Monika Kirchenmaier, Silvia Müller, Erika Rock und Karl Spieler. Theresia Lang, die seit 55 Jahren kompetent den Dienst an der Orgel versieht, ist eine wichtige und unentbehrliche Stütze für den Kirchenchor.

Hermann Sproll bedankte sich für das Geleistete im vergangenen Kirchenjahr und warb für das neue WhatsApp-Angebot der Kirchengemeinde. So können alle aktiven Mitglieder in der Seelsorgeeinheit besser vernetzt werden. Ein besonderes Anliegen ist die Mitgliederwerbung, damit der Chor für die Zukunft gut aufgestellt bleiben kann. Das gesungene Wort ist ein sehr wichtiges Element in der Gestaltung der Gottesdienste. Deshalb freut sich der Chor über neue Sänger und Sängerinnen, die Freude daran haben, die Gottesdienste zu bereichern und die eigene Stimme in einer gut funktionierenden Gemeinschaft mit schöner Kirchenmusik zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Seelsorgeeeinheit Illertal zu finden.

Mit den Abendliedern „Du lässt den Tag o Gott nun enden“ und „Guten Abend gut Nacht“ endete der offizielle Teil der Cäcilienfeier.