Gebührender Abschluss für das Jubiläumsjahr

Der Musikverein Bußmannshausen hat mit seinem Jubiläumskonzert in der voll besetzten Veranstaltungshalle in Schwendi das 100-jährige Jubiläum gebührend abgeschlossen. Die Jugendkapelle Rottal und der Musikverein Bußmannshausen unterhielten die vielen Besucher mit einem vielfältigen Konzertprogramm aus den vergangenen 100 Jahren.

Den Einstieg in den Konzertabend übernahm die Jugendkapelle Rottal unter der Leitung von Claudia Romer. Mit den Stücken „Olympic Tune“, „A Little Magyar“ und „Superspy“ stellten die Jungmusikerinnen und Jungmusiker aus den Musikvereinen Burgrieden, Hörenhausen, Rot und Bußmannshausen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis.

Den zweiten Konzertteil gestaltete der Musikverein Bußmannshausen unter der Leitung von Joseph Hayd. Mit dem Eröffnungsstück „The Red Eagle“ gelang es den Musikerinnen und Musikern direkt, das Publikum zu begeistern. Das folgende Stück „Concordia“ wechselten sich Fanfarenklänge mit melodischen Passagen ab. Mit dem nächsten musikalischen Beitrag „Sweet Memory“ ging es weiter mit einem ruhigen, gefühlvollen Stück, bei dem die Solistin Laura Jöchle mit der Posaune das Publikum in Erinnerungen schwelgen ließ. Nach diesem weiteren Höhepunkt des Abends, brachte der Bürgermeister der Gemeinde Schwendi, Wolfgang Späth, dem Musikverein seine Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen dar.

Bei den Ehrungen wurden aktive Musikerinnen und Musiker für ihre Tätigkeit im Verein geehrt. Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Biberach, zeichnete in diesem Jahr drei Musikerinnen und Musiker für ihre langjährige Tätigkeit im Musikverein Bußmannshausen aus. Für 20-jährige musikalische Tätigkeit bekamen Julia Huber und Sophia Huber die Ehrennadel in Silber überreicht. Hans Jöchle wurde für 50 Jahre aktives Musizieren im Verein geehrt.

Auch im abschließenden Konzertteil überzeugten der Musikverein die Besucher. Die Titel waren von den Musikerinnen und Musikern aus dem Notenarchiv ausgesucht worden. Somit mac hten die Besucher einen Streifzug durch die vergangenen Jahrzehnte. Mit Filmmusik aus „How To train Your Dragon“ und „Spirit - Stallion of The Cimmaron“ sowie Klassikern wie „Ross Roy“ und „James Last Golden Hits“ trafen die Stücke jeden Geschmack. Den Abschluss bildete das älteste Stück des Abends: Der Marsch „Per aspera ad Astra“ ist immerhin älter als der Musikverein Bußmannshausen.

Im Rahmen des Konzerts wurde der Dirigent Joseph Hayd verabschiedet. Er gab im Musikverein Bußmannshausen mit einer kurzen Unterbrechung seit 2019 erfolgreich den Takt an. Vorübergehend führt Sarah Jöchle die Aufgaben der musikalischen Leitung weiter. Nach der Stabübergabe wurde der erfolgreiche Konzertabend mit dem Stück „Süßer die Glocken nie klingen“ gemeinsam mit dem singenden Publikum beendet.