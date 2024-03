Burgrieder Chormitglieder ausgezeichnet

Glücklich und dankbar zugleich ist die Chorgemeinschaft Burgrieden, dass nach dem Weggang von Chorleiterin Anara Schock nach achtjähriger Tätigkeit, der aktive Sänger Bernd Spier „vertretungsweise“ den Taktstock übernommen hat. „Die Suche nach einer neuen musikalischen Leitung war bislang ohne Erfolg“, so die Vorsitzende Sonja Jakobson. Im Rahmen der 92. Jahreshauptversammlung wurden für ihre langjährige und beispielgebende aktive Mitgliedschaft und Mitarbeit in verschiedenen Bereichen Hans Münst (40 Jahre Singen im Chor), Hermann Hänn (30 Jahre) und Kerstin Ruhkopf (30 Jahre) mit der silbernen Anstecknadel samt Urkunde von diversen Chorverbänden und vom Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgezeichnet. Die Laudatoren Pfarrer Stefan Ziellenbach und Andrea Ewert vom Oberschwäbischen Chorverband fanden für die Sängerjubilare wertschätzende Worte und ein aufmunterndes „Weiter so“.

Keine Probleme bereiteten die Wahlen auf die Dauer von zwei Jahren. Die Beiratsmitglieder Silvia Gröning, Kerstin Ruhkopf und Karin Apel stellten sich ebenso wieder zur Wiederwahl, ebenfalls die zweite Vorsitzende Luise Kley. Nicht mehr kandidierte Marianne Locher, die viele Jahre mit Rat und Tat dem Chor als Beiratsmitglied zur Verfügung stand. In Vertretung des am Kommen verhinderten Bürgermeisters übernahm Gemeinderat Martin Schmid die wichtige Entlastung der Vorstandschaft. Schmid selbst seit vielen Jahren erprobter Vorsitzender vom gemischten Chor „Frohsinn“ Rot, fand großes Lob für die „herausragenden“ Chorveranstaltungen und Arbeit der Veranstaltungen der Burgrieder. Sozusagen in Personalunion sprach Sänger Bernd Spier als Kassier und als Interims-Chorleiter. Beide Aufgaben meisterte er bislang zur großen Zufriedenheit, wofür ihm starker Beifall der Teilnehmer der Chorversammlung zuteilwurde.

Zu den Auftritten sagte Spier, „mir macht die Chorleitertätigkeit immer mehr Spaß und was wir als Chor ausstrahlen kommt auf uns zurück; wir singen Gott zur Ehre und zur Freude dem Menschen“. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits am Ostersonntag in der Pfarrkirche Sankt Alban.