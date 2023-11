Burgrieder Chor verabschiedet Anara Schock nach 8 Jahren

Die bisherige Leiterin der Chorgemeinschaft Burgrieden, Anara Schock, hat auf eigenen Wunsch nach achtjährigem musikalischen Wirken ihr Engagement beendet. Die Verabschiedung erfolgte einvernehmlich im Kreis der 30 Sängerinnen und Sänger in der gewohnten Atmosphäre des Probelokals.

Ein bisschen Wehmut klang aus den Worten der Chorvorsitzenden Sonja Jakobson: „Liebe Anara, Du wirst uns fehlen und umgekehrt wirst Du hoffentlich uns auch ein bisschen vermissen.“ Jakobson wünschte der scheidenden Dirigentin für die weitere Zukunft ‐ „ohne Burgrieder Chorgemeinschaft“ ‐ alles erdenklich Gute. Mit dem anlassbezogenen immer wieder gern gesungenen vierstimmigen Chorlied „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“, aus der Feder von Herbert Lorenz bedankte sich der Chor für den Einsatz der so Geehrten, sowohl bei den zahlreichen öffentlichen Auftritten und kirchlichen Anlässen, aber auch für die Geduld in den vorbereitenden Singstunden mit dem Liederkranz und Unisono.

Ihr schönstes Abschiedsgeschenk machte sich Anara Schock selbst mit dem am 11. November stattgefundenen grandiosen Chorevent „We are back“ in der Rottalhalle Burgrieden. Unter ihrer Gesamtleitung begeisterten die gastgebende Chorgemeinschaft Burgrieden und ihre ebenfalls glänzend disponierten Chöre Liederkranz Oberholzheim und MultiCanti aus Neu-Ulm. Mit einer herzlichen Umarmung bedankte sich Schock bei jedem einzelnen Chormitglied und versprach, im Notfall bei dem einem oder anderen Auftritt auszuhelfen.

Die Frage: „Wie geht es bei der Chorgemeinschaft Burgrieden chorisch weiter?“, ist momentan noch offen. Die Suche nach einer neuen Chorleitung haben die Chorverantwortlichen bereits gestartet. Zur Überbrückung der Vakanz springt dankenswerter Weise der aktive Sänger Bernd Spier ein, der ja schon den von ihm vor Jahren gebildeten Pop- und Gospelchor geleitet hat.