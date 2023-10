„Wir müssen nochmal ran“

Eine emotionale Diskussion wurde am vergangenen Montag in der Gemeinderatssitzung geführt. Auf der Tagesordnung stand der geplante und dringend benötigte Kindergartenneubau Burgwiesen. Insgesamt soll ein sechsgruppiger Kindergarten entstehen.

Vorgestellt wurde ein erster Entwurf von den Planern des Architekturbüros Wurm, Sandra Wurm und Torsten Salzmann. Letzterer stellte dar, wie sich die Kosten seit den ersten Planungen entwickelt haben. „Eine Baupreissteigerung von 5,5 Prozent sowie die Empfehlungen für die Baugründung des Gebäudes erhöhen die Kosten bereits von 8,6 Millionen Euro auf 9,25 Millionen Euro.“ Insgesamt entwickeln sich die Kosten, je nach weiterer Planung, auf circa zehn Millionen Euro.

Bürgermeister Frank Högerle brachte es direkt zu Beginn auf den Punkt: „Die Kinder hätten bei dieser Planung sicher ein tolles pädagogisches Umfeld. Die Kosten haben sich jedoch deutlich gesteigert. Aus meiner Sicht sind wir in einer Dimension angelangt, die droht uns finanziell zu überfordern. Wir müssen aber einen Kindergarten bauen, das ist eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde.“

Es entwickelte sich im Anschluss eine hitzige Debatte um das Einsparpotenzial. Neben unterschiedlichen Dachkonstruktionen war vor allem die Anzahl der Gruppen ein Thema. Statt eines sechsgruppigen Kindergartens war eine Reduzierung auf vier oder fünf Gruppen im Gespräch. Planerin Sandra Wurm stellte klar: „Nur bei einer Reduzierung des Volumens können sie große Summen sparen.“

Gemeinderat Lothar Miller gab zu Bedenken: „Mir ist zwischenzeitlich egal wie es aussieht, wir machen die Kosten Sorgen. Mir scheint es in der Summe so teuer, dass wir als Kommune in die Knie gezwungen werden. Da müssen wir schon kalkulieren.“ Zustimmung erhielt er von Gemeinderätin Karin Schilderoth: „Man muss das alles genau planen. Wir haben ja auch noch einen Bauhof und zwei marode Hallen, die saniert werden müssen.“ Gemeinderat Frank Kozlowski wünschte sich einen Finanzplan und eine nochmalige Prüfung, wie viele Gruppen wirklich benötigt würden.

Auch Bürgermeister Frank Högerle stellte dar, dass er Bauchschmerzen bei den Kosten habe: „Wir schauen, können wir einzelne Räume rausstreichen. Wie entwickelt sich der Bedarf? Wir sollten uns auch Puffer für Entwicklungen lassen. Wir kamen mal von einer Planung von 6,7 Millionen. Jetzt sind wir fast 50 Prozent teurer. Das ist eine andere Hausnummer.“

Auch die zeitliche Komponente gab Högerle zu Bedenken. „Wir können nicht ewig mit einem Provisorium leben. Der Neubau muss zeitnah weitergeplant werden.“ Einstimmig entschied sich der Gemeinderat Einsparpotenzial im größeren Umfang zu prüfen.