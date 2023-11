Die Abwechslung ihres Berufs begeistert Carina Bühler. Die 19-Jährige aus Baustetten ist aktuell in ihrem vierten Lehrjahr zur Zerspanungsmechanikerin bei Röchling Industrial in Burgrieden.

Vom Programmieren bis zur technischen Umsetzung an der CNC-Fräse macht sie alles selbst. Bei den „WorldSkills Germany 2023“, einem Wettbewerb für Auszubildende, hat sie den siebten Platz in der Disziplin CNC-Fräsen belegt.

Konstruktion der Teile macht ihr Spaß

Zu Bühlers täglichen Aufgaben gehört die Arbeit an der CNC-Fräse. Beim CNC-Fräsen werden Werkstoffe wie Aluminium oder Kunststoffe mit einer programmierbaren Fräsmaschine bearbeitet.

„Das Spannende an meinem Beruf ist immer, sich zu überlegen, wie konstruiere ich das gewünschte Teil für den Kunden und zu schauen, ob es am Ende auch so funktioniert“, sagt sie.

Übungsstücke von Carina Bühler, die sie mit der CNC-Fräse bearbeitet hat. (Foto: Katharina Carle )

Dabei gebe es auch Teile, die nicht auf Anhieb gelingen. „Dann muss ich nochmal umprogrammieren, damit es schlussendlich das gewünschte Produkt mit den richtigen Maßen wird.“

Zwei bis drei Stunden braucht die junge Frau je nach Komplexität des Teiles von der Programmierung bis zur Fertigstellung. Nachdem sie eine Zeichnung am Computer erstellt hat, durchläuft das 3D-Modell in einer Simulation den Fräsprozess.

Kunststoffteile werden auch in der Medizintechnik eingesetzt

Anschließend überprüft Bühler in der Software, ob die Fräse die richtigen Stellen am Werkstück entfernen würde. Wenn alles passt, wird der Werkstoff in die Maschine eingespannt und nach dem vorher erstellten Programm gefräst.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Auszubildende Carina Bühler erklärt anhand eines Modellstücks, wie die einzelnen Phasen des CNC-Fräsens ablaufen. Auszubildende Carina Bühler erklärt anhand eines Modellstücks, wie die einzelnen Phasen des CNC-Fräsens ablaufen.

Die Kunststoffteile von Röchling werden in der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie oder im Fahrzeugbau verwendet. Im Bereich CNC-Fräsen ist die Baustetterin jetzt ausgezeichnet worden und hat ihr Können unter Zeitdruck bewiesen.

Bei den „WorldSkills Germany“ hat sie den siebten Platz belegt. Der Wettbewerb wird vom gleichnamigen Verein ausgetragen. Auszubildende aus verschiedenen Fachrichtungen messen sich und stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Unter Zeitdruck Fräsen ist die Herausforderung

Ihre Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften hat sie ihrem Ausbildungsleiter Alfred Gerstler zu verdanken. Er hat sie auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht.

In dem Wettkampf mussten die Auszubildenden unter Zeitdruck ein vorgegebenes Teil mit der CNC-Maschine fräsen. Dafür bekamen sie zuerst eine Zeichnung und sollten ein 3D-Modell erstellen.

Carina Bühler (Mitte) freut sich mit ihren beiden Ausbildern Alexander Decker (links) und Maximilian Renz (rechts) über das tolle Ergebnis (Foto: Chiron Group SE )

„Das Schwierige war, dass es von Anfang an passen musste“, so Bühler. Die Zeit sei zu knapp gewesen, um nochmal Korrekturen vorzunehmen. Auch habe es bei den vorgegebenen Teilen nur einen Weg gegeben, sie zu fräsen.

Im Arbeitsalltag gebe es häufig mehrere Wege. „Auch war die Zeit so bemessen, dass ich, während die erste Schicht gefräst wurde, weiter programmieren musste.“

Als eine von zwölf Teilnehmern im Finale

In zwei Vorrunden mussten sich die Auszubildenden beweisen. Die besten zwölf zogen dann ins Finale ein. Unter ihnen war Carina Bühler als einzige Frau.

Im ganzen Wettbewerb waren zwei Frauen vertreten. Im Vorfeld hat Bühler mehrfach die Abläufe geübt und wurde dafür auch von der Arbeit freigestellt. Auch zwei Wochen Schulungen hat sie besucht ‐ eine Woche für die Maschine und eine für das Programmierprogramm.

„Vor dem ersten Wettbewerb war ich schon nervös, aber wir wurden vor Ort gut unterstützt und das ging dann auch schnell vorbei“, so Bühler.

Bei ihrer Arbeit schätzt sie die Vielfalt der Aufgaben. „Ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Teil meiner Arbeit mir am meisten Spaß macht. Ob Programmieren, Konstruieren oder Fräsen, ich mag eigentlich jeden Schritt“, sagt Bühler.

Mit siebtem Platz für Europameisterschaften qualifiziert

Auf die Idee, die Ausbildung zu machen, hat sie ihr Techniklehrer an der Realschule gebracht. „Ich hatte schon immer Lust, was Technisches zu machen und dann hat er mich auf die Ausbildung hingewiesen“, sagt die Baustetterin.

Im Frühjahr wird Carina Bühler ihre Ausbildung beenden. Doch mit einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung endet die Zeit der Wettbewerbe für sie nicht. Mit ihrem siebten Platz hat sie sich die Teilnahme an der Europameisterschaft gesichert.

Auch ist sie als Ersatz für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eingeplant, falls einer der eigentlichen Teilnehmer ausfällt. Daher trainiert Bühler weiter, um fit für künftige Herausforderungen zu sein.