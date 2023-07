Vielleicht fährt sogar ein echter Steiger vor

Am 19. Juli 1995 haben 19 an der Ortsgeschichte interessierte Frauen und Männer den Historischen Verein Burgrieden gegründet.Die Hobby–Heimatforscher haben sich der Förderung und Erforschung der Ortsgeschichte verschrieben. Am Wochenende lädt der Verein zum Tag der offenen Tür in sein Heimatmuseum.

Der Verein sammelt Zeitzeugnisse , wie Aufzeichnungen, Dokumente, alte Fotografien und Ansichtskarten, Gerätschaften, seltene Relikte und anderes Erhaltenswertes zur Historie der Rottalgemeinde. Dabei dürfen sich die Mitglieder immer wieder der Unterstützung aus der Bürgerschaft sicher sein: Etliche Museumsstücke sind Spenden oder Leihgaben.

Zahlreiche, farblich unterschiedlich markierte Ordner füllen mittlerweile Regale und Schränke und erleichtern das Suchen nach einem bestimmten Dokument eines der drei Ortsteile Burgrieden, Rot und Bühl. Für einen besonderen Blickfang und besonderen Anziehungspunkt sorgen die detailgetreuen Modelle des 50 PS– starken Steigermotors im Maßstab 1:2,5, die akribisch gefertigte Anlage der ehemaligen Steiger–Autofabrik im Tal der Rot in Burgrieden im Maßstab 1:220 sowie das Fahrwerk der DO 217 E2, im Maßstab 1:10.

Der Verein hat die Tüftler und Bastler Franz Englert (Burgrieden) und Stephan Gründler (Rot) aufgrund ihrer Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das Rentner–Team hat mit den Nachbildungen Anschauungsmaterial von bleibendem Wert geschaffen.

Erwachsene Besucher und ebenso Schüler, die sich im Rahmen ihres Unterrichts für die Ortsgeschichte interessieren, zeigten sich oft erstaunt darüber, dass in den 20er– Jahren des vorigen Jahrhunderts in der damals noch kleinen Gemeinde Burgrieden die Industrialisierung in diesem beeindruckenden Ausmaß ihren Anfang mit etlichen hundert Werksangehörigen nahm.

Leider, und auch das wird den Museumsbesuchern vermittelt, fand die Produktion der legendären Steigerwagen bereits im Jahre 1927 ein unglückliches Ende. Neue Firmen und Betriebe siedelten sich an, wobei die Suevia, Filialist der Frottierweberei Egeria in Tübingen–Lustnau, eine gewichtige Rolle nach der Ära Steiger spielte. Aber auch ihr war kein dauerhafter Bestand beschieden.

Aus Anlass des mittlerweile bald 28–jährigen Bestehens lädt der Historische Verein am Samstag 29. Juli, ab 14 Uhr, zum Tag der offenen Tür ins Heimatmuseum Altes Rathaus in Burgrieden. Den 25. Geburtstag wollten die Hobby–Historiker 2020 feiern, doch die Corona–Pandemie hat damals die Pläne durchkreuzt. Umso mehr ist jetzt die Freude groß, dass eine Feier in kleinem Rahmen möglich ist. Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, alkoholfreien und alkoholischen Getränken zu „historisch niedrigen“ Preisen, lässt es sich in der Schulmensa entspannt feiern.

Das beim jährlichen Burgrieder Dorfest beliebte „Bixa–Schiabe“ lädt Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein. Bei einem Museumsquiz mit zehn Fragen locken Preise. Wer mit wachem Auge durch die Museumsräume schlendert, dürfte die richtige Antwort auf die ein oder andere knifflige Frage finden. Übrigens: Gefeiert wird bei jedem Wetter. Die Schule hat ihre Mensa zur Verfügung gestellt.

Und noch etwas: Wenn das Wetter mitmacht und sonst auch alles passt, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass Michael Schick mit seinem in Burgrieden gebauten Steigerautomobil am Samstag vorfährt. Der Laupheimer Michael Schick hat sich schon in der Jugendzeit für die Automarke Steiger interessiert und gilt als ausgewiesener Experte und Insider der Geschichte der schwäbischen Autofabrik in den 20er Jahren.