Starke Nachfrage erfordert auch neue Gebühren

An der Grundschule Burgrieden besteht ein vielfältiges Betreuungsangebot sowohl vor dem Unterricht als auch in Form der Nachmittagsbetreuung. Dies wird von vielen Eltern gerne angenommen und wurde bisher sehr flexibel gestaltet.

„Die Eltern konnten am Abend vorher anrufen und sagen, ihr Kind kommt morgen zur Betreuung. Diesen Aufwand können die Betreuungskräfte aber nicht mehr leisten“, resümierte Michaela Miller von der Gemeindeverwaltung. Bisher gab es die Möglichkeiten der sogenannten „Verlässlichen Grundschule“, also einer Betreuung vor dem Unterricht, ab 7.30 Uhr und nach dem Unterricht bis 13 Uhr. Auch betreutes Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, ein Ganztagesangebot in Form von AGs und offene Spielgruppen konnten von Eltern und Kindern gewählt werden. Dies soll weiterhin der Fall sein.

„Wir brauchen aber mehr Struktur“, bestätigte auch Bürgermeister Frank Högerle. Die Anmeldezahlen würden stetig steigen. So entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, den Betreuungsschlüssel auf 15 Kinder pro Betreuungskraft festzulegen. Aufgrund dieser Regelung können daher künftig etwa 30 bis 40 Kinder betreut werden. Bürgermeister Frank Högerle dazu: „Die Qualität und die Personalsuche sowie die Organisation kann nur so auf Dauer gewährleistet werden. Ansonsten ist das ganze System überfordert und die Kinder sind dann nicht so betreut, wie es angemessen wäre. Oder wir verlieren Personal.“

Das Betreuungspersonal zeigte sich laut Bürgermeister Högerle bereit, die Stundenzahl aufzustocken. „Das ist aufgrund der Arbeitsbedingungen mit der langen Pause zwischendurch nicht selbstverständlich“, freute er sich über diese Bereitschaft. Die Eltern können künftig weiterhin aus den verschiedenen Betreuungsbausteinen auswählen, diese werden jedoch für ein Schulhalbjahr festgelegt.

Und auch an den Gebühren muss die Gemeinde schrauben. „Bisher war die Nachmittagsbetreuung kostenfrei, während die Betreuung am Morgen kostenpflichtig war. Wir wollen eine bewusste Wahl der Eltern für ein bestimmtes Betreuungsangebot schaffen“, so Michaela Miller. Sie gab ebenfalls zu bedenken, dass auch die Betreuungskräfte angemessen entlohnt werden müssen. „Die machen eine tolle Arbeit.“ Eine Gebühr von etwa vier Euro pro Betreuungsstunde ist angepeilt. Auch eine soziale Staffelung ist vorgesehen. Die neue Struktur soll für mehr Transparenz für die Eltern und die Verwaltung sorgen.