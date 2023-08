Staatssekretär besucht Festspiele Burgrieden

Im Rahmen seiner Sommertour hat Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus von Baden–Württemberg, das Festspielgelände im Burgrieder Teilort Bühl besucht. Im Vorfeld seines Besuchs traf er sich mit dem Burgrieder Bürgermeister Frank Högerle, um Potentiale in der Vermarktung der Festspiele Burgrieden zu besprechen, an denen auch die Gemeinde beteiligt ist. Das teilt das Büro des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger mit.

„Die Festspiele in Burgrieden sind ein Juwel, das es zu pflegen gilt. Ihre kulturelle Bedeutung und ihr touristisches Potenzial verdienen eine größere Aufmerksamkeit und Wertschätzung“, sagte Rapp. Die Inszenierungen der Werke von Karl May locken jährlich über 20.000 Besucher in die Region. Im Gespräch mit Festspiel–Geschäftsführerin Claudia Huitz sagte er zu, bei der Herstellung von Kontakten in der Tourismusbranche im Land zu unterstützen.

Unterstützung erhielt diese Initiative auch von Thomas Dörflinger, dem CDU–Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Biberach: „Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, den Festspielen und dem Land zu einer weiteren Entwicklung und einem Anstieg des Tourismus in der Region führen wird. Der Besuch des Staatssekretärs ist hierfür ein starkes Signal.“

Noch bis zum 9. September kann man die Festspiele Burgrieden erleben. Tickets für das aktuelle Stück „Winnetou 1 — wie alles begann“ gibt es über die Homepage oder an der Abendkasse.