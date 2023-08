Spannende Tennisspiele im Herren–A-Halbfinale

Der 10. Riffelhof Cup auf der Tennisanlage in Burgrieden und Orsenhausen hat nicht zu wenig versprochen. Spannende Spiele, hohe Qualität der Akteure und eine perfekte Organisation waren laut Turnierbericht die Garanten für die erfolgreiche viertägige Veranstaltung.

Ausgeschrieben zu diesem LK–Turnier hatte der Württembergische Tennisverband. Von 106 Anmeldungen und somit einem Anmelderekord sprachen die jungen Turnierleiter Lukas Fischer und Pascal Gietl. Lukrative Preisgelder waren für viele Talente aus der Region ein weiterer Anreiz.

Der Favorit und an Nummer 1 gesetzte David Gaissert aus Bad Schussenried konnte in einem dramatischen Halbfinale gegen den an Nummer 2 gesetzten Tobias Mayr aus Schwendi im Matchtiebreak letztlich mit 10:8 knapp gewinnen. Gaissert hatte bereits den ersten Satz mit 4:6 verloren und lag im Matchtie–Break mit 3:6 hinten. Nur durch seine intensive Spielweise und mentale Stärke konnte er das Spiel noch drehen können.

Ebenfalls ein spannendes Halbfinale zeigten Philip Schregle und Oskar Henning, welches ebenfalls erst im Tiebreak entschieden wurde. Hier setzte sich Schregle mit 12:10 knapp durch. Auch er hatte den ersten Satz noch mit 5:7 verloren. Beim Endspiel gab es dann keinen Zweifel am Sieg von David Gaissert. Kurz nach dem Spiel sagte der Turniersieger bereits zum 11. Riffelhof–Cup zu. Er empfand dieses Turnier als hervorragend geeignet und animierte die Tennisabteilung Burgrieden, sich für ein deutsches Ranglistenturnier zu bewerben.

Mit einem modifizierten Gastrokonzept konnten die Inhaber und Betreiber des Riffelhofes und Namensgeber, Susanne Paule und Marc Wiezorrek, punkten. Durch weitere Zusatztribünen hatte jeder Zuschauer zudem ein optimales Bild von den Matches.

Bei den Herren B gewann Hannes Henning mit 6:2 und 6:4 gegen Jürgen Hammele. Bei den Herren C konnte Michael Traub sich mit jeweils 6:2 in den Sätzen durchsetzen.

Als einzige Spielerin ins Halbfinale schaffte die für den Sportverein Burgrieden angetretene Alina Gietl bei den Damen B. Sie verlor dann gegen die spätere Turniersiegerin Elisa Flassak. Diese setzte sich dann im Endspiel mit 6:3 und 7:6 gegen Mareike Burkert durch.

Bei den Damen A konnte die Favoritin Maike Nägele aus der Tennishochburg Schwendi ihrer Rolle gerecht werden und siegte deutlich mit 6:4 und 6:1 gegen Chiara Heinz. Freudig nahm sie aus den Händen von Turnierleiter Pascal Gietl das Preisgeld entgegen.

Für viel Stimmung sorgte am Ende die Tombola, als Pascal die kleinen und smarten Preise an die Gewinner überreichte. 400 Euro kommen somit der Jugendkasse zugute. Den Hauptpreis gewann der Sprecher von der Tennisabteilung Burgrieden, Markus Bareiter, als für ihn ein Wochenende mit einem Cabrio vom Autohaus Munding gezogen wurde. Zugleich bedankte sich „Bari“ bei den Organisatoren, den zahlreichen Zuschauern, den vielen fleißigen Helfern und bei den Spielern. Viele hätten schon die Zusage für nächstes Jahr gegeben, so Bareiter abschließend.