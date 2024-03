Das Motto „Musik pur“ des traditionellen Frühjahrskonzerts hat gehalten, was es bereits im Vorfeld den Blasmusikliebhabern versprochen hatte: Die bunte Mischung aus Musikstücken, am Vorabend des Palmsonntags von 45 engagierten Orchestermitgliedern des Musikvereins „Cäcilia“ Burgrieden, der Jugendkapelle Rottal samt Blockflötenkids präsentiert, gefiel den knapp 300 Zuhörer in der Rottalhalle, den lebhaften Beifall hatten alle Mitwirkenden mehr als verdient . Kommentar von begeisterten Zuhörern: „So schön kann Blasmusik sein“.

Der Leitfaden des Abends „Musik pur“ war für den ersten Vorsitzenden des MV Burgrieden, Stefan Pojtschenk, Aufhänger für die bewusst kurz gehaltene Begrüßung des erwartungsvollen, beifallfreudigen Publikums, dessen erster kräftiger Applaus der Jugendkapelle und den Blockflötenkids galt. Dem Nachwuchs blieb denn auch der musikalische Auftakt vorbehalten. Die erfahrene Dirigentin Claudia Romer hatte das anspruchsvolle Werk „Indian River“ aus der Feder des niederländischen Komponisten Kees Vlak ausgewählt. Der ersten geglückten Bewährungsprobe fügten sich die Stücke „Rain Dance“ zusammen mit den sieben Blockflötenkids und der Marsch „Paths of Glory - Wege zum Ruhm“, an. Ebenfalls ein Marsch als Zugabe rundete die Vorträge der Nachwuchsmusiker gekonnt ab.

Nach kurzem „Stühlerücken“ auf der Konzertbühne griffen die Instrumentalisten des aktiven Blasorchesters zu ihren Instrumenten. Zu einem puren Hörgenuss wurde sogleich das Eröffnungsstück „A Festival Prelude“ von Alfred Reed. Das Werk strahlte pure Festlichkeit aus - rein, unverfälscht und ungetrübt. Unter der Leitung von Thomas Fritsch entführten die 45 Musikerinnen und Musiker mit der Symphonie „The Lord of the Rings“ aus der Feder von Johan de Meij in ein pures musikalisches Abenteuer. Es erzählt die spannende Geschichte vom jungen Hobbit, der einen magischen Ring erhält, der sich aber als Ring eines bösen Zauberers entpuppt. Wie sich die Geschichte entwickelte, erzählte die Konzertansagerin auf anschauliche Weise. Nur soviel: Das vom Orchester wirkungsvoll interpretierte Musikstück endete im Finale friedvoll und verhalten. Beim nächsten Programmpunkt huldigte das glänzend disponierte Ensemble keinem Geringeren als dem deutschen Komponisten Richard Wagner. Der musikalische Leiter Thomas Fritsch hatte mit „Elsa“ aus der Oper „Lohengrin“ ein Stück ausgewählt, das die Interpreten ganz im Sinne Wagners vorgetragen hatten. Die Zuhörer genossen die Darbietung und freuten sich auf die weiteren Vorträge nach einer 20-minütigen Konzertpause.

Mit Engagement und spürbarer Spielfreude eröffneten die „Cäcilianer“ mit dem schwungvollen Marsch „Schloss Horneburg“ den zweiten Konzertteil. Das besondere an diesem Titel: der gebürtige Bußmannshauser Siegfried Rundel hat diesen - einer von vielen - Straßenmärschen komponiert. Pures Vergnügen bereiteten den Zuhörern ebenso der Marsch „Der Weg zurück“, vom „König der Blasmusik“ und Gründer der Egerländer, Ernst Mosch. Im 3/4 Takt durfte das Publikum mitschaukeln. Stefan Schwalgin hat mit dem neuen frischen Arrangement „Elvis - The King“ ein tolles musikalisches Porträt des unsterblichen amerikanischen Sängers und Musikers Elvis Presley gezeichnet. Im Konzertfinale kam mit der deutschsprachigen Pop-Band „Pur“ eine der erfolgreichsten Bands zu „Wort“. Kurt Gäble hat aus ihrer Musik ein modernes Arrangement für Blasorchester erstellt - die Burgrieder Cäcilianer bewiesen sich als würdige Interpreten. Die Zugaben „Ehrenwert“ und traditionell in Burgrieden, „Alte Kameraden“ ,rundeten das anspruchsvolle Programm ab, in dem Festlichkeit, Partystimmung, Liebe und Engagement pur, nicht zu kurz gekommen sind.