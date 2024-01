Schwätzlestreff als netter Brauch zwischen den Jahren

Bevor etliche Bürgerinnen und Bürger das alte Jahr zuhause oder mit Freunden ausklingen ließen, folgten sie am Vormittag von Silvester der Einladung des Vereins Lebensqualität (LQ) Burgrieden zum sogenannten Schwätzlestreff. Die Begegnung zwischen den Jahren hat mittlerweile liebgewordene Tradition. Erstmals hatten ein paar engagierte LQ-Vorstandsmitglieder Anfang Januar 2009 diesen netten Beitrag zur Dorfgemeinschaft der Bürgerschaft, sozusagen als Versuchsprojekt, angeboten.

Daraus entstand, wie man weiß, vor dem Rathaus Burgrieden einer feste Einrichtung. „Die möchten wir auf jeden Fall beibehalten, so uns engagierte Mitstreiter auch weiterhin zur Seite stehen“, verspricht Silvia Beitner vom Vorstand der Lebensqualität. Verlassen kann sie sich vor allem auch auf Martin Freund, der sich um die gesamte Vorbereitung des Treffens und die Bewirtung der Besucher kümmert. So auch dieses Mal. Bei Glühwein, Punsch und leckerem Weihnachtsgebäck entwickelte sich an den Stehtischen schnell lebhafter Gedankenaustausch, auch mit einem gelassenen Blick zurück und einer gesunden Portion Zuversicht für das neue Jahr.