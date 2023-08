Im Garten ihrer Oma Hilde in Burgrieden–Bühl staunte die achtjährige Pauline nicht schlecht, als sie dort neulich mehrere Zentimeter große, giftgrüne Raupen entdeckte — fünf grüne Giganten, breiter und länger als ihre eigenen Finger, die sich über das Kartoffelkraut hergemacht hatten.

Fünf dieser Riesenraupen hat die achtjährige Pauline im Garten ihrer Oma entdeckt. (Foto: Privat )

„Es handelt sich um die Raupe des Totenkopfschwärmers“, schreibt ihre Tante Brigitta Schmid daraufhin in einer E–Mail an die „Schwäbische Zeitung“.

„Da wir eh sehr interessiert an der Natur und insbesondere an Raupen und Faltern sind, hatten wir sehr große Freude an dem außergewöhnlichen Fund.“

Fünf dieser Riesenraupen hat die achtjährige Pauline im Garten ihrer Oma entdeckt. (Foto: Privat )

Auch wir in der Redaktion waren beeindruckt und sind uns sicher, dass so manche Leserin und so mancher Leser es auch sein wird. Die Raupe des Totenkopfschwärmers wird bis zu 13 Zentimeter lang.

Fünf dieser Riesenraupen hat die achtjährige Pauline im Garten ihrer Oma entdeckt. (Foto: Privat )

In unseren Breitengraden ist der aus Afrika stammende Falter eine Seltenheit. Trotz ihrer Warnfarbe sind die Raupen übrigens weder giftig noch gefährlich.