Polizei ahndet zahlreiche Verkehrsverstöße

Bei Verkehrskontrollen in Burgrieden und Laupheim am Mittwoch hat die Polizei zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Laut Mitteilung der Polizei war in der Ortsdurchfahrt von Burgrieden zwischen 14.30 und 17 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet. Anschließend wurden bis 19.45 Uhr Verkehrsteilnehmer in Laupheim in der Bahnhofstraße genauer unter die Lupe genommen. Die Polizei ahndete vier nicht angegurtete Autofahrende und fünf Fahrer, die ihr Mobiltelefon nutzten. Zudem wurde die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer beispielsweise auf den Einfluss berauschender Mittel überprüft. Die Polizei nahm bei neun Fahrerinnen und Fahrern freiwillige Tests vor. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Autofahrer an die gesetzlichen Vorschriften hielten. Auf die Gurtmuffel kommen nun Verwarnungsgelder zu. Die Telefonierenden erwarten Bußgelder.