Burgrieden

Kindergarten Burgwiesen bekommt sechs Gruppen

Burgrieden / Lesedauer: 1 min

Der Kindergarten Burgwiesen befindet sich aktuell in Burgrieden in der Planung. Auf Grundlage der Kindergartenbedarfsplanung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag entschieden, nicht, wie zwischenzeitlich überlegt wurde, eine Gruppe zu streichen.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 22:16 Von: Schwäbische.de