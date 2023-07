"Winnetou I": So war der Start der Karl–May–Festspiele in Burgrieden

Die zentralen Figuren des Stücks sind, wie könnte es auch anders sein, Winnetou und Old Shatterhand, die sich zunächst als Feinde gegenüberstehen, im Verlauf Freunde und sogar Blutsbrüder werden.

Träume sind wie Seifenblasen. Wenn einer platzt, …egal, machen Sie sich einen neuen. Claudia Huitz

Die Sonne brannte über der Prärie, als auf dem Festspiegelände in Burgrieden vor nahezu ausverkauften Rängen die Premiere von gefeiert wurde. In Ihrer Begrüßungsrede wandte sich Claudia Huitz, geschäftsführende Gesellschafterin der Festspiele Burgrieden, an das Publikum und lud alle ein, dem Träumer und Märchenerzähler Karl May nachzueifern: „Träume sind wie Seifenblasen. Wenn einer platzt, …egal, machen Sie sich einen neuen!“

Romane wurden vor über 100 Jahren geschrieben

Karl May schuf die Winnetou–Werke gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Huitz betonte die Toleranz und den Respekt, die die Werke tragen — eine wichtige Botschaft, die bis in unsere heutige Zeit hineinreicht: „Zwei Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, lassen sich leben. Alle sind auf ihre eigene Art in Ordnung!“

Knallhart durchziehen und bloß nicht das Gesicht verziehen! Frank Högerle

Den traditionellen Eröffnungsschuss aus der Silberbüchse gab in diesem Jahr Landrat Mario Glaser ab. Zuvor erhielt er dazu noch Tipps von Bürgermeister Frank Högerle: „Knallhart durchziehen und bloß nicht das Gesicht verziehen!“

Old Shatterhand erkennt das Unrecht

Die Geschichte spielt in Nordamerika zur Zeit des großen Eisenbahnbaus. Bautrupps arbeiten an der Eisenbahnlinie von Ost nach West. Dabei dringen sie in die Jagdgründe der Apachen ein und beanspruchen das Land für sich. Auch ein deutscher Vermesser namens Karl May (gespielt von Martin Strele) ist hier im Einsatz. Ihm zur Seite steht der Scout Sam Hawkens (gespielt von Michael Müller). Schlagfertig und gewitzt begleitet er sein „Greenhorn“ durch den wilden Westen. Schnell ist er beeindruckt von dessen fliegenden Fäusten im Kampf für die Gerechtigkeit und so gibt er ihm den Namen Old Shatterhand.

Old Shatterhand erkennt das Unrecht, das den Apachen angetan wird und setzt sich für sie ein. Er trifft auf den Häuptling aller Apachen Intschu–tschuna (gespielt von Sven Kramer) und seinen Sohn Winnetou (gespielt von Alexander Baab). Immer wieder durchkreuzen Schurken die Handlung und treiben verlogene Keile durch die aufkeimende Vertrautheit zwischen indigenem Volk und Siedlern.

Winnetou wird Häuptling

So lauert etwa der Gauner Santer (gespielt von Norbert Sluzalek) den Indianern auf und erschießt Intschu–tschuna und Ntscho–tschi (gespielt von Christine Winter), die Schwester von Winnetou. Von nun an ist Winnetou der Häuptling aller Apachen.

Lug und Trug scheinen sich durchzusetzen. Am Ende sieht es jedoch anders aus. Der Glaube an das Gute im Menschen und die Fähigkeit zum Zuhören wie auch zum Verzeihen sind die Schlüssel zum Erfolg. Winnetou und Old Shatterhand besiegeln ihre Freundschaft und werden Blutsbrüder.

Karl May taucht im Stück auf

Obwohl es vereinzelt zu Tonstörungen kam, gelang den Darstellern eine eindrucksvolle Premiere. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Rolle des Karl May, gespielt von Ferdinand Ascher. Im schwarzen Anzug tritt er immer wieder während des Schauspiels unvermittelt in Erscheinung. Mal spaziert er hinter einem Busch hervor, ein anderes Mal klettert er vom Zuschauerraum auf die Bühne. Als Schriftsteller, Träumer oder vielleicht auch Phantast lässt er das Publikum an seinen Gedanken, Beweggründen und Philosophien teilhaben.

Ferdinand Ascher hat diese Rolle hervorragend angenommen und mit Witz einen zusätzlichen Blickwinkel in das Stück gebracht. Durch ihn wurde das Publikum animiert, diese Perspektiv–Wechsel mitzugehen und sich dabei ein wenig anzustrengen.

Uns hätte ein bisschen Regen nicht gejuckt! Michael Müller

Der Darsteller von Winnetou, Alexander Baab, ist ein guter Bekannter in Burgrieden, der in der Rolle des jungen Winnetou überzeugte. In seiner Rolle zeigt er sich als hitzköpfiger, teils aufbrausender und lernfähiger Indianer, dessen Aura sich zu entwickeln beginnt.

Hitze macht Publikum und Darstellern zu Schaffen

Die Hitze verlangte Schauspielern wie auch Zuschauern einiges ab. Die Fans wirkten beim Ankommen erschöpft. Ausgestattet mit Fächer und Wasser nahmen viele eher ruhig die Plätze ein. Je später der Abend wurde, desto mehr sanken die Temperaturen und desto mehr lebte das Publikum auf. Der Applaus nahm dann auch im zweiten Teil mehr Raum ein. Ein paar Regentropfen gegen Ende der Aufführung sorgten kurz für Unruhe, konnten die Begeisterung allerdings nicht trüben. Ein größerer Regenschauer blieb aus.

In seiner Abschlussrede sprach Michael Müller (Textbuch, Regie, Rolle Sam Hawkens) allen Schauspielern und Akteuren Backstage wie auch dem Servicepersonal seine große Anerkennung und seinen besonderen Dank aus. Für das Ensemble gesprochen merkte er an: „Uns hätte ein bisschen Regen nicht gejuckt!“

Ein imposantes Feuerwerk ließ die Kulissen in unterschiedlichen Farben erstrahlen und beendete diesen ersten Festspielabend.