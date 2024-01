Kaffeenachmittag vereint Dreikönig und Fasnet

Ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der katholischen Kirchengemeinde Sankt Alban Burgrieden ist seit Jahrzehnten schon am Dreikönigstag der Kaffeenachmittag für die älteren Bürgerinnen und Bürger. Zur Neuauflage waren dieses Mal knapp 100 Bürgerinnen und Bürger in den Bürgersaal im Rathaus gekommen und übertrafen damit die Erwartungen des Veranstalters.

Einem bewährten Muster treu bleibend, hatten die Verantwortlichen des Nachmittags zur Unterhaltung der Besucher wieder ein buntes Programm vorbereitet, das ein dankbares Publikum fand. Für das Helferteam fand auch Pfarrer Stefan Ziellenbach Worte der Wertschätzung: „Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich.“

Das trifft vollumfänglich auch für das Bläserquintett Ralf Nolle, Harald Häger, Gerd Wieland, Beate Häfele und Daniela Rapp vom Musikverein Burgrieden zu. Gekonnt begleiteten sie die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder. Nach dem obligatorischen Besuch einer Sternsingergruppe kam, mit dem Auftritt der Burgrieder kleinen und großen Riffelweible so richtig Bewegung in den Bürgersaal. Mit dem Burgrieder Narrenruf „Etz guggat au - ha lass me gau“, war damit die Jahreszeit eröffnet.