Vor gut zwei Wochen hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief in einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisiert, dass der Stab des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG) bis 2026 von Laupheim in den Fliegerhorst Holzdorf-Schönewalde in Brandenburg umziehen soll. Nun hat der frühere Bürgermeister von Burgrieden, Joseph Pfaff, ebenfalls ein Schreiben an Pistorius geschickt. Darin widerspricht er Rief und bringt sogar die Auflösung des HSG-Standorts ins Spiel.

In seinem Brief an Pistorius hatte Rief argumentiert, der Umzug des Stabs „hätte einen massiven Bedeutungsverlust des Standorts Laupheims zur Folge und wäre für die Region nicht hinnehmbar“. Das bestreitet Josef Pfaff in seinem Schreiben nun auch nicht: Es sei sicher richtig, dass der Standort Laupheim geschwächt wird durch die Verlegung des Stabs und den Umstand, dass von den 60 neu anzuschaffenden schweren Transporthubschraubern vom Typ CH-47F „Chinook“ der Großteil in Holzdorf-Schönewalde stationiert werden soll, räumt der frühere Bürgermeister von Burgrieden ein.

Trotzdem stellt er in dem Schreiben infrage, ob Laupheim den Bundeswehrstandort überhaupt braucht: „Sicherlich wäre eine Auflösung des Standorts zunächst ein schwerer Schlag, insbesondere für die Mitarbeitenden am Standort, aber auch hinsichtlich des Kaufkraftverlustes im Bereich Laupheim. Aber mittelfristig wäre eine vollkommene Auflösung des Standorts sowohl für die Kommunen als auch für die Bürger sehr positiv zu sehen, denn auf circa 150 Hektar Konversionsfläche ließen sich problemlos Gewerbeflächen generieren, die in unserer Gegend dringend gebraucht werden“, so Pfaff. Noch dazu würde sich das Problem der „zuweilen fast unerträglichen Lärmbelästigungen durch den Flugverkehr“ lösen.

Sowohl in seinem Brief an den Verteidigungsminister als auch im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bekräftigt Altbürgermeister Pfaff, dass er „unseren Bundestagsabgeordneten Josef Rief“ schätze, in dieser Sache allerdings anderer Meinung sei. „Ich habe das nicht so stehen lassen können und ich weiß, dass viele andere es auch so sehen wie ich“, so Pfaff.

Josef Rief weiterhin gegen den Umzug des Stabs

„Jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Das ist sein gutes Recht“, kommentiert Josef Rief den Brief des pensionierten Bürgermeisters von Burgrieden. Er räumt auch ein, dass der Lärm zuweilen ein Problem ist. „Aber das war schon immer so.“ Darum habe man sich in der Vergangenheit ja auch immer bemüht, die Zeiten für den Flugbetrieb einzugrenzen.

Trotzdem überwiegen für Rief die Vorteile des Standorts. „Es ist ja selten so, dass beide Ehepartner bei der Bundeswehr sind“, sagt er. Stattdessen würden die Partner der in Laupheim stationierten Soldaten in der Region arbeiten und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Hinzu komme, dass die Soldaten und ihre Familien Geld in die Region bringen. „Sie kaufen hier ein, leben hier, zahlen hier ihre Steuern.“ Umgekehrt profitierten auch die Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien von dem attraktiven Umfeld in Laupheim. Rief ist zudem überzeugt, dass Laupheim einen wichtigen Standort für das Militär darstellt. „Die Bundeswehr wird im militärischen Bereich mehr machen müssen statt weniger“, glaubt der CDU-Politiker.

Bisher hat sich der Bundesverteidigungsminister übrigens noch nicht zu den Briefen geäußert.