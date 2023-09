Erlös der Hockete der Kirchengemeinde dient auch einem guten Zweck

Angenehmes Spätsommerwetter hat am Sonntag die Franziskus–Hockete der katholischen Kirchengemeinde Sankt Alban in Burgrieden begleitet. Im Anschluss an den Familiengottesdienst folgten zahlreiche Besucher der Einladung des Veranstalters. So zeigten sich denn auch Pfarrer Stefan Ziellenbach und sein Kirchengemeinderat sowie etliche engagierte Helfer und Helferinnen mit der Publikumsresonanz recht zufrieden Während der Großteil der Gäste sich im, nach der früheren Ordenschwester Willigis benannten Saal im Franziskushaus Platz nahm, zogen es die übrigen Besucher vor, ins Freie zu sitzen. So oder so, das Festle brachte die Besucher miteinander ins Gespräch — ein Schwätzle in entspannter Atmosphäre tat einfach gut, sich nach einer langen (Pandemie)-Zeit, wieder einmal bei einem derartigen Treffen zu begegnen. Und das Zusammensein verfolgte noch einen weiteren guten Zweck: Der Erlös aus der Bewirtung kommt der Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen der Außenanlage der Pfarrkirche Burgrieden zugute.