Burgrieden

Elternbeiträge steigen

Burgrieden / Lesedauer: 2 min

In den Burgrieder Kindergärten erhöhen sich die Elternbeiträge im neuen Kindergartenjahr. (Foto: Patricia Hummerjohann )

„Der Elternbeitrag in Burgrieden ist nicht auf einen Stundensatz basiert. Er ist eher historisch gewachsen“, führte Bürgermeister Frank Högerle in der Ratssitzung in das Thema ein.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 22:22 Von: Schwäbische.de