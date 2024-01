Chronik bildet Amtszeit von Alt-Bürgermeister Josef Pfaff ab

(te) - „36 Jahre Amtszeit Josef Pfaff 1986 bis 2022 - eine Burgrieder Chronik“: Unter diesem nüchternen Titel hat die Gemeinde Burgrieden ein Nachschlagewerk herausgebracht, das auf knapp 90 Seiten im Format 21 x 25 Zentimeter in Wort und Bild einen Überblick gibt über die Vielzahl an Projekten, die in der Amtszeit des langjährigen Bürgermeisters und heutigen Ehrenbürgers Pfaff umgesetzt wurden.

Mit dem Buch ist gleichzeitig eine Gemeindechronik entstanden, die es in dieser Form bisher in der Gemeinde Burgrieden noch nicht gab und die vor allem auch die Entwicklung der Gemeinde seit Mitte der 1980er-Jahre eindrucksvoll darlegt. „Dabei erhebt das Werk keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso wenig soll mit der Auswahl der beschriebenen Projekte in der Gesamtgemeinde eine Wertung verbunden sein“, betonte Bürgermeister Frank Högerle bei der Vorstellung des Buches, dessen grafisches Erscheinungsbild das Burgrieder Gestaltungsbüro Marc-Gregor Weidt entworfen hat.

Ein herzliches Dankeschön des Bürgermeisters galt insbesondere dem Autorenteam Kurt Kiechle, Gabriele und Konrad Ganal. In unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit hat das Trio zahllose Zeitungsberichte, Gemeinderatsprotokolle und Tausende von Schwarzweiß- und Farbfotos aus über drei Jahrzehnten gesichtet, digitalisiert und für die Chronik für Burgrieden, Rot und schlussendlich ausgewählt.