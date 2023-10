Burgrieder Dorfmusikanten musizieren im Wohnpark

Bei für Anfang Oktober außergewöhnlich hohen Temperaturen haben am Erntedanksonntag die Burgrieder Dorfmusikanten in den Wohnpark „Allengerechtes Wohnen“ zu einem Herbstkonzert eingeladen. Gleichzeitig sollte es voraussichtlich der letzte öffentliche Auftritt im Jahr 2023 sein. Und die Resonanz darauf blieb nicht aus, selbstredend sehr zur Freude der rund 25 Musiker und Musikerinnen und ihres musikalischen Leiters Wolfgang Spada. Im Wissen, was bei Blasmusikliebhabern besonders ankommt, hatte der erfahrene Dirigent aus dem umfangreichen Repertoire beliebte und populäre Titel der traditionellen Blasmusik ausgewählt. „Wir spielen Blasmusik mit Herz und erfüllen gerne auch Hörerwünsche“, brachte es der Ansprechpartner des Orchesters, Markus Baur, auf den Punkt.

Herzliche Willkommensgrüße richtete denn auch Hermann Härle von der Bürgerstiftung Burgrieden an die erwartungsvollen Besucher und an die Dorfmusiker, die zum wiederholten Mal an diesem besonderen Ort im Zentrum der Gemeinde aufspielten. Mit kleinen Geschichten und Witzen führte Baur durch das stimmungsvolle Programm, das auch die eine oder andere Solonummer bereithielt. So glänzten etwa Anton Maier und Markus Schuster zusammen beim „Bassistengruß“ und Schuster allein auf seinem hundert Jahre alten Instrument. Kräftigen Beifall verdiente sich ebenso das Sängerduett Josef Liebhardt und Andrea Fideler. Etliche von den Volks- und Blasmusikfreunden immer gerne gewünschten Perlen der Volksmusik, wie „So klingt der Süden“ und dem Marsch „Dem Land Tirol die Treue“, rundeten die rundum gelungenen Vorträge ab. Für die Bewirtung der Besucher sorgte das eingespielte Serviceteam des Wohnpark-Brunnencafés, das auch mit einer großen Auswahl an Kuchen aufwarten konnte.

Die „Burgrieder Dorfmusikanten“ wurden 2010 gegründet und firmierten zunächst als „Ehemaligen Kapelle“, da sich das Ensemble größtenteils aus ehemaligen Musikerinnen und Musiker der aktiven Kapelle des Musikvereins Cäcilia zusammensetzte. Anfangs beschränkte man sich auf nur wenige Auftritte. Nach einem Jahrzehnt ihres Bestehens hat sich das aktuell von Wolfgang Spada geleitete Ensemble einen guten Namen weit über die Gemeindegrenzen hinaus erspielt und viele Freunde gewinnen können. Im September vergangenen Jahres feierten die Dorfmusiker -bedingt durch die Corona-Pandemie- nachträglich ihr zehnjähriges Jubiläum mit vielen begeisterten Gästen.