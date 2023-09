Burgrieden will ehrenamtlichen Einsatz besonders würdigen

„Wir möchten ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde würdigen“, sagte der Burgrieder Bürgermeister Frank Högerle in der vergangenen Gemeinderatssitzung zu der Idee einer Einführung einer kommunalen Ehrung. Bisher gebe es lediglich die Möglichkeit der Ehrenbürgerschaft. Hier seien die Anforderungen aber sehr hoch, bisher gebe es nur wenige Ehrenbürger.

Um jedoch Personen, die sich in herausragender Weise verdient gemacht haben zu ehren, soll nun die „Ehrennadel der Gemeinde Burgrieden“ jeweils beim Neujahrsempfang verliehen werden. Pro Jahr sollen maximal zwei Verleihungen stattfinden. Vorschlagsberechtigt sind der Bürgermeister sowie die Gemeinderäte. Die Bürger können sich mit konkreten Ideen an diese wenden und Personen vorschlagen.

In Betracht kommen Personen, die mindestens 25 Jahre ehrenamtlich tätig waren. Ob nun im Gemeinderat, Vereinen, Organisationen, Kirchen oder sozialen Einrichtungen, spielt keine Rolle. Auch Menschen, die sich mindestens 25 Jahre lang für das Wohl der Gemeinheit eingesetzt haben, können die Ehrennadel erhalten. Doch nicht nur die langjährigen Ehrenamtlichen haben eine Chance. Auch beispielsweise Lebensretter dürfen vorgeschlagen werden oder Personen, die „beispielhaften Bürgersinn und außergewöhnliche Leistungsbereitschaft bewiesen haben“, so die Richtlinie. Um das ehrenamtliche Engagement in Burgrieden hervorzuheben, soll bereits im kommenden Jahr mit der Verleihung gestartet werden.