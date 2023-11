Die promovierte Kunsthistorikerin Sabine Heilig hat zum 1. November die künstlerische Leitung des Museums Villa Rot übernommen und schon ihre erste Ausstellung zusammengestellt. In „Der gläserne Blick“ dreht sich alles um das Material Glas, das, wie Heilig betont, aktuell in der zeitgenössischen Kunst im Trend liege. Eröffnet wird die neue Ausstellung bereits am Sonntag mit einer Vernissage. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die neue Kuratorin vorab getroffen.

„Für mich ist es eine große Ehre, zwei bis drei Ausstellungen für das Museum Villa Rot zu kuratieren“, sagt Sabine Heilig. Die 61-Jährige lebt seit mehr als 20 Jahren im bayrischen Nördlingen und ist in der Region keine Unbekannte. So war die freischaffende Kunsthistorikerin etwa als Co-Kuratorin tätig für die Ausstellung „Ein Woodstock der Ideen“ zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys im Museum Ulm.

Zum Werdegang der Kuratorin

Heilig ist im saarländischen Saarlouis geboren und aufgewachsen. Studiert und promoviert hat sie an der Universität Karlsruhe. Auch das Volontariat hat sie in der badischen Stadt verbracht. An der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe hatte sie damals erste Berührungspunkte mit Museumspädagogik. „In meiner Lehrzeit wurde ich ins kalte Wasser geworfen“, sagt sie rückblickend. Doch sie habe schnell gemerkt: „Kunstvermittlung ist mein Ding. Das macht mir Spaß.“ Wichtig sei ihr dabei, nicht zu belehren. „Ich will Kunst vermitteln, Hinweise geben, diskutieren.“

Es ist ihr zudem ein Anliegen, Kunst sinnlich erfahrbar zu machen und die Neugierde der Menschen mit ihren Ausstellungen zu wecken ‐ so auch mit ihrem Debüt-Projekt in der Villa Rot: „Wie schauen wir? Und was macht Glas mit unserer Wahrnehmung?“ Diese Fragen sind laut Heilig zentral bei der Beschäftigung mit Glas. Dabei geht es ihr zum einen um die sinnliche Wahrnehmung der Kunst von außen, aber auch um den individuellen Umgang der Kunstschaffenden mit dem Material.

Darum geht es in der Ausstellung

Zwölf Künstlerinnen und Künstler hat die Kunsthistorikerin für die neue Ausstellung „Der gläserne Blick“ zusammengebracht. Obwohl sich Glas als Thema oder Material durch alle Arbeiten zieht, könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Während der frühere Reportagefotograf Steffen Diemer für seine Kunst die Urform der Fotografie auf Glasplatten nutzt, stehen bei Markus Lüpertz und Till Augustin zum Teil fast schon bedrohlich große Objekte aus Glas im Mittelpunkt. Cristina Ohlmer wiederum nutzt die Transparenz von Glas für ihre vielschichtigen Werke, Bettina Bürkle die Reflexionsfähigkeit des Materials und in Peter Holls Aquarellen blicken wir durch Regentropfen und gefüllte Gefäße auf Stillleben und in Landschaften.

Die sinnliche Erfahrung und Schönheit von Kunst sollen laut der Kuratorin bei der Ausstellung im Mittelpunkt stehen. Trotzdem ist sie keineswegs unpolitisch, wie etwa die Installation von Jorge Sánchez Di Bello in der Kunsthalle zeigt, die sich mit dem bewaffneten Konflikt in der Heimat des Künstlers in Kolumbien auseinandersetzt. Auch Ursula Palla, die für die Ausstellung einen Tisch und vier Stühle aus rund 70 Kilogramm karamellisiertem Zucker gefertigt hat, will mit ihrer Kunst nicht nur Schönes schaffen, sondern unter anderem auf die koloniale Geschichte von Rohrzucker aufmerksam machen. Statt Karamell nutzt sie darum auch bewusst den englischen Begriff „Burned Sugar“. „Die Bruchstücke des Zuckers gehen nachher an Imker“, erklärt Kuratorin Heilig. Sie hofft, dass sich bis Ausstellungsende genügend Bienenzüchter melden.

Ideen für die nächste Ausstellung

Für ihre Zeit als Kuratorin in der Villa Rot hat Sabine Heilig schon viele Pläne. Nach der Ausstellung zum Thema Glas will sie sich der Malerei der 80er-Jahre widmen. Ähnlich wie heute seien die 80er geprägt gewesen von Unsicherheit, Umweltproblemen und Krieg, erklärt Heilig. „Ich glaube, das passt ganz gut.“

Die Beschäftigung mit Kunst ist für die 61-Jährige ein Grundbedürfnis des Menschen. Darum ärgert sie sich auch, dass viele Gemeinden bei der Kunst sparen, wenn das Geld knapp wird. „Viele Menschen besichtigen doch schöne Orte.“ So ziehe ihr Heimatort Nördlingen jedes Jahr viele Touristen an wegen der schönen historischen Architektur. „Das ist Teil unserer Kultur“, ist Heilig überzeugt.

Interview mit der Kuratorin zur Ausstellung

Die künstlerische Schönheit soll bei der Ausstellung „Der gläserne Blick“ im Mittelpunkt stehen. Ein Gespräch mit Sabine Heilig über ihre Debüt-Ausstellung in der Villa Rot, die Besonderheit von Glas als Material ‐ und die Rolle von Kunst in der Gesellschaft.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zum Thema Glas zu machen?

Mich interessieren Themen, die sich mit Sinneswahrnehmung beschäftigen. Dazu gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ausstellungen, etwa über das Hören in der Kunst oder das Schmecken in der Kunst. So etwas finde ich super faszinierend und beim Nachdenken darüber, was die Sinne berührt, bin ich auf das Material Glas gekommen.

Was ist das Besondere an Glas?

Glas ist etwas, das man täglich benutzt ‐ etwa, wenn wir in den Spiegel schauen, durch die Autoscheibe oder auf das Smartphone. Dieses Material ist überall. Ich fand die Idee gut zu sagen: Wenn sich Künstler mit dem Material beschäftigen, haben sie eine Vorstellung, warum sie Glas faszinierend finden. Deshalb ist die Ausstellung auch so facettenreich geworden: Glas auf Papier oder Leinwand dargestellt, Glasscheiben, Glas gegossen, Glas bearbeitet. Die Durchlässigkeit und Transparenz von Glas sind auch immer wieder Thema. Gleichzeitig sucht das Glas den Bezug zum Betrachter. Wir sehen uns immer wieder selbst im Glas, wir können gar nicht anders.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung von Kunst für die Gesellschaft?

Kunst ist ein Kommunikationsmittel. Über Kunst werden oft Dinge angesprochen, die man sonst vielleicht nicht ansprechen oder gar nicht sehen würde. Kunst muss aber nicht politisch sein, Kunst kann auch einfach nur schön sein. Kunst hat auch immer etwas mit Freiheit zu tun: die Freiheit, sie zu schaffen, die Freiheit, sie sich anzuschauen, die Freiheit, darüber nachzudenken und zu zeigen, wie unterschiedlich der Mensch, das Individuum, unsere Gesellschaft ist. Künstler sind auch immer Vermittler des Zeitgeschehens. Sie reagieren mit ihren Kunstäußerungen auf das, was um sie herum passiert. Die Kunst spiegelt den Zeitgeist.

Zur Vernissage

Die Vernissage zur Ausstellung „Der gläserne Blick“ beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt ist bis 13 Uhr frei. Um 14 Uhr führt Sabine Heilig durch die Ausstellung. Mehr zur Ausstellung unter www.villa-rot.de.