Auf Höhenflug: Speedkletterer aus der Region träumt von Olympia

Linus Bader will hoch hinaus. Der 21–Jährige aus Burgrieden–Rot ist zweimaliger deutscher Meister im Speedklettern und Sportler im Perspektivkader des Deutschen Alpenvereins (DAV) für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Anfang Juli hat er bei den Deutschen Meisterschaften im Speedklettern in Duisburg eine persönliche Bestleistung hingelegt. In 5,694 Sekunden schaffte er es, sich die 15 Meter hohe Wand hinaufzuklettern.

Für den Sieg reichte es in diesem Jahr trotzdem nicht. Den holte sich Baders Team–Kollege und Mitbewohner Leander Carmanns. „Ich hab mich für ihn gefreut“, sagt Bader. „Unser Ziel war es, im Finale gegeneinander zu laufen und das hat geklappt.“

Mentale Stärke ist elementar

Bader spricht immer wieder von „laufen“ oder dem „Run“, wenn er über das Speedklettern spricht. „Das sagen wir immer“, meint er. Tatsächlich könnte man vergessen, dass es sich um einen Klettersport handelt, wenn man den Profis beim Speedklettern zusieht — so scheinbar schwerelos und virtuos stürmen sie die Kletterwand hinauf. Bei 4,9 Sekunden liegt der Weltrekord der Männer aktuell.

Aufgestellt wurde er von dem Indonesier Leonardo Veddriq in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul in diesem Jahr. Den deutschen Rekord, 5,299 Sekunden, hält Baders Freund Leander Carmanns seit der WM in Duisburg.

Linus Bader (links) mit seinem Teamkollegen und Mitbewohner Leander Carmanns bei der Deutschen Meisterschaft 2023 in Duisburg. (Foto: DAV/Thomas Schermer )

Genauso wichtig wie eine gute Grund– und Schnellkraft ist beim Klettern laut Linus Bader die mentale Stärke. „Beim Speedklettern haben wir alle ein ähnliches Niveau. Es entscheidet sich letztlich im Kopf, wer die Nerven behält und ohne Fehler durchkommt.“

Darum mache er vor jedem Lauf eine Minimeditation. „Dabei fahre ich nochmal runter, um den Adrenalinpegel zu kontrollieren, werde fokussierter“, sagt er.

Linus Bader klettert seit der Kindheit

Bader hat erst vor knapp fünf Jahren mit dem Speedklettern angefangen. Davor sei er aber praktisch sein ganzes Leben lang schon geklettert und an Wettkämpfen teilgenommen, erzählt er. Vor allem das Bouldern, also das Klettern ohne Gurt an Felsen und Kletterwänden, hatte es ihm angetan. Als da dann die Saison schlecht lief, versuchte er es mit dem Speedklettern und schaffte es nach nur einem halben Jahr Training unter die Top 25 bei der Jugend–Weltmeisterschaft.

Ich spiele mit dem Gedanken, Lehramt zu studieren. Linus Bader

2020 zog Linus Bader dann für den Sport nach Düsseldorf. „Der Bundestrainer ist dort“, erklärt der Profikletterer. „Darum war es für mich ein logischer Schritt, dort zu trainieren.“ Neben dem Klettern besuchte er eine Sportschule, auf die laut Bader auch einige der Nachwuchsfußballer von Fortuna Düsseldorf gehen. Dort kannten es die Lehrer, dass man wegen dem Sport große Teile des Unterrichts verpasst und es gab Programme, die den Schülern helfen, den Stoff nachzuholen, erzählt Bader.

Trainingsjahr nach dem Abitur

Dieses Jahr hat der 21–Jährige sein Abitur abgelegt. Nun möchte er sich ein Jahr Zeit nehmen, um sich voll und ganz aufs Klettern fokussieren zu können und um darüber nachzudenken, wo es für ihn abseits des Sports hingehen könnte. „Ich spiele mit dem Gedanken, Lehramt zu studieren“, sagt er. Ganz sicher ist er sich da aber noch nicht. „Vielleicht mache ich nach dem Ende der Saison im Herbst auch noch ein oder zwei Praktika.“

Aktuell verdiene ich ganz in Ordnung vom Sport. Aber es ist leider nicht so wie beim Fußball. Linus Bader

Vom Speedklettern alleine könne er auf lange Sicht leider nicht leben. „Aktuell verdiene ich ganz in Ordnung vom Sport. Aber es ist leider nicht so wie beim Fußball.“ Das kommende Jahr könne er mithilfe seiner Eltern und Sponsoren finanzieren.

Weltmeisterschaft im August

Im August tritt Linus Bader bei der Weltmeisterschaft im Sportklettern in Bern an. Der 21–Jährige hofft auf eine gute Platzierung. Sein großes Ziel ist es, kommendes Jahr bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an den Start zu gehen, wo Speedklettern auf olympischer Ebene erstmals als eigenständige Disziplin ausgetragen wird und nicht in Kombination mit anderen Klettersportarten.

Das wird schwer. Weltweit gibt es nur 14 Plätze. Linus Bader

„Das wird schwer. Weltweit gibt es nur 14 Plätze“, sagt der Sportler. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist darum ziemlich gering.“ Kampfgeist mischt sich in seine Stimme, als er das sagt. Noch hat er mit dem Traum von Olympia also nicht abgeschlossen.