5000 Euro gehen nach Burgrieden

Die Ziehung der Aktion „PS-Los“ der Sparkasse im Januar bescherte Monika Walter aus Orsenhausen das Glück des Hauptgewinns. Sie darf sich über 5000 Euro freuen. Das teilt die Kreissparkasse mit. „Aktuell habe ich kein konkretes Ziel, in das ich investieren möchte. Vielleicht gönne ich mir irgendwann mal ein E-Bike“, sagte die Gewinnerin bei der Übergabe. Neben Geschäftsstellenleiter Gerhard Schuler beglückwünschte sie auch ihre Tochter Ute Joos zum Gewinn, die anlässlich der feierlichen Übergabe extra vier Stunden Fahrt in Kauf nahm. Mit dem Erwerb eines PS-Loses investieren Teilnehmer nicht nur in den Lostopf, sondern sparen auch für persönliche Träume, wie die Kreissparkasse mitteilt. Gleichzeitig fließen 25 Cent jedes Loses in regionale gemeinnützige Projekte.