Buntes Treiben auf der Tennisanlage

Der Tennis Schnuppertag im Rahmen des Schülerferienprogrammes wurde sehr gut angenommen. Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren wurden von Trainer Marcel Hähl, Jannis Stühle und von der Organisatorin und Trainerin Dagmar Bürk bestens in die Welt des weißen Sports bestens eingeführt. Mit Fangspielen wurden die Kleinen ins Aufwärmprogramm geschickt während die Älteren die Beinarbeit an der Koordinationsleiter trainierten. Ballgefühl sowie die Hand–Auge–Koordination wurden von den Trainern Marcel Hähl, extra aus Friedrichshafen angereist, und Jannis Stühle mit viel Geduld in den Grundzügen beigebracht. Mit Softbällen und druckreduzierten Tennisbällen spielten die Kids eine Art Fußballtennis und übten mit dem Schläger erste Kontrollschläge mit dem Ziel, den Ball übers Netz zu bringen. Es folgte eine Technikschulung mit Zuwerfen und Schlagen der Bälle. Kleine Matches waren die Highlights zum Ende des Programmes. Die Jüngeren hatten sichtlich viel Spaß als diese mit Softbällen über Kleinfeldnetze spielen durften. Die Größeren nutzten bereits das Midcourtfeld. Abschließend gab´s noch Pizza und eine Urkunde und der Sprung durch die Beregnungsanlage sorgte für die angenehme Abkühlung.

