Bundesligist mit Fußballcamp zu Gast in Schwendi

Super Atmosphäre und tolle Trainingseinheiten bot das dreitägige Kinder– und Jugend–Fußballcamp des 1. FC Heidenheim auf dem Sportgelände der Sportfreunde Schwendi. Der Neu–Bundesligist war auf Einladung von Jugendleiter und Organisator Oliver Kattner im August mit acht Jugendtrainern der Heidenheimer–Fußballschule in Schwendi vor Ort und bot den 66 Jungen und Mädchen — davon 27 Spielerrinnen und Spieler der SGM Schwendi — im Alter von 6 bis 14 Jahren ein überragendes Fußballerlebnis.

Neben den tollen und intensiven Trainingseinheiten durfte ein kräftigendes und gutes Mittagessen natürlich nicht fehlen. Dies bestätigte auch Christian Schneider, Hauptverantwortlicher des Camps vom 1. FC Heidenheim: „Die Rahmenbedingungen wie Spielfeld, Vereinsheim sowie die Verpflegung und deren Organisation waren überragend. Wenn die Sportfreunde uns im kommenden Jahr wieder möchten, kommen wir sehr gerne wieder nach Schwendi. Wir fühlten uns hier sehr wohl.“ Eine solch positive Resonanz konnte Oliver Kattner auch vonseiten der Kinder und Eltern in den drei Tagen erfahren. „Uns als Fußballabteilung freut es sehr, dass dieses Camp so super bei allen angekommen ist. Wenn die Eltern, die im Hintergrund arbeiten, mich auch im kommenden Jahr wieder unterstützen, spricht nichts dagegen, dass wir dies wieder organisieren. Es war einfach schön, so viele freudige und am Ende des Tages auch müde Gesichter zu sehen.“

Ein großes Dankeschön gilt, neben den zahlreichen helfenden Händen im Hintergrund, auch der Metzgerei Sax, die für das Camp das Mittagessen vorbereitete, an Edeka Hofmann für Obst und der Brunnenverwaltung Dietenbronn für reichlich Wasser an den heißen Tagen.