Bürgerwehr Riedlingen schlägt badische Revolution nieder

Unvergessliche Tage erlebte eine 16-köpfige Abordnung der Bürgerwehr Riedlingen vom 15. bis 17. September in Staufen im Breisgau. Über das gesamte Wochenende feierte die Stadt am Rande des Schwarzwalds seine wechselvolle Geschichte mit Theateraufführungen, Tanz, Musik und Spektakel in allen Facetten. Auf Bühnen und an ausgesuchten Plätzen in der Altstadt verwandelten hunderte von Laiendarstellern in herrlichen historischen Kostümen die Innenstadt von Staufen in ein großes Freilichttheater.

Die Bürgerwehr Riedlingen wirkte als einer der Hauptakteure in dem Schauspiel „1848 ‐ Walzer in den Tod“ mit. Die ca. 30-minütige Aufführung war am historischen Hintergrund der badischen Revolutionstage vom Herbst 1848 ausgerichtet. Nachdem Revolutionäre und Freischärler in Staufen die Republik ausgerufen und Demokratie für das Volk gefordert hatten, schlugen die Truppen des badischen Großherzogs –verkörpert durch die Bürgerwehr ‐ den Aufstand mit Waffengewalt nieder. Eindrucksvoll wurden diese dramatischen Momente der Staufener Geschichte am Stadttor fünf Mal in Szene gesetzt und die zahlreichen Zuschauer sparten nicht mit Beifall.

Neben diesen Schauspielen nahm die Bürgerwehr auch an einem Fackelumzug durch die Gassen der Stadt sowie am sonntäglichen Festumzug teil. Wie hoch das Ansehen der Riedlinger Wehr in Staufen ist, war an vielen Gesprächen mit Bürgern und Darstellern sowie an den Rückmeldungen der Organisationsleitung zu spüren. Alte Freundschaften wurden vertieft, neue Freundschaften wurden geschlossen.

Die von Kameradschaft geprägten, aber auch anstrengenden Tage gingen schnell vorbei. Hauptmann Bucher und Oberleutnant Kappeler zogen zufrieden das Fazit, dass die Bürgerwehr die Farben der Stadt Riedlingen im badischen Staufen bestens vertreten hat.